Спилберг благодарит Круза за успех «Топ Гана: Мэверик»: видео

Вышедший в 2022 году «Топ Ган: Мэверик» оказался тем фильмом, который многие назвали спасителем киноиндустрии. Лента не просто оказалась успешной — она собрала очень приличную кассу в $ 1,4 млрд.
Недавно известный режиссёр Стивен Спилберг встретился с Томом Крузом на мероприятии и поблагодарил его за успех «Топ Гана». Как отметил Спилберг, фильм буквально спас голливудский прокат и киноиндустрию в целом.
Вы спасли Голливуд. Серьёзно, вы спасли всю кинотеатральную дистрибуцию. «Мэверик» смог сделать это.
Выйдет ли третья часть «Топ Гана», официально неизвестно. Однако успех второй части франшизы наверняка дал понять, что людям нравится качественное и зрелищное кино с отличными актёрами. С учётом этого появление триквела можно считать лишь вопросом времени.