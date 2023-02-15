Спилберг благодарит Круза за успех «Топ Гана: Мэверик»: видео

Вышедший в 2022 году «Топ Ган: Мэверик» оказался тем фильмом, который многие назвали спасителем киноиндустрии. Лента не просто оказалась успешной — она собрала очень приличную кассу в $ 1,4 млрд.

Недавно известный режиссёр Стивен Спилберг встретился с Томом Крузом на мероприятии и поблагодарил его за успех «Топ Гана». Как отметил Спилберг, фильм буквально спас голливудский прокат и киноиндустрию в целом.

Вы спасли Голливуд. Серьёзно, вы спасли всю кинотеатральную дистрибуцию. «Мэверик» смог сделать это.