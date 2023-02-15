Дочь М. Найта Шьямалана дебютировала в режиссуре

22-летняя дочь режиссера "Шестого чувства" и "Сплита" М. Найта Шьямалана Ишана Шьямалан дебютировала в режиссуре, сообщает Variety.
Звездная наследница экранизирует хоррор-роман "Наблюдатели" ирландского писателя А. М. Шайна.
В центре истории 28-летняя художница Мина, потерявшаяся в лесу. Найдя убежище в лесной хижине, девушка оказывается в ловушке. Вместе с ней в хижине прячутся трое незнакомцев, за которыми каждую ночь наблюдают страшные существа.
Продюсированием картины займется отец Ишаны М. Найт Шьямалан. Мировая премьера фильма назначена на 7 июня 2024 года.
До полнометражного режиссерского дебюта Ишана успела попробовать свои силы на телевидении. В качестве режиссера и сценаристки она поработала над четвертым сезоном мистического сериала своего отца "Дом с прислугой", выходящего на стриминговом сервисе Apple TV+.
Также Ишана Шьямалан была ассистенткой отца на съемках его новой картины "Стук в дверь".