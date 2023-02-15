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1 час назад

Дочь М. Найта Шьямалана дебютировала в режиссуре

Газета.Ru

22-летняя дочь режиссера "Шестого чувства" и "Сплита" М. Найта Шьямалана Ишана Шьямалан дебютировала в режиссуре, сообщает Variety.

Дочь М. Найта Шьямалана дебютировала в режиссуре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звездная наследница экранизирует хоррор-роман "Наблюдатели" ирландского писателя А. М. Шайна.

В центре истории 28-летняя художница Мина, потерявшаяся в лесу. Найдя убежище в лесной хижине, девушка оказывается в ловушке. Вместе с ней в хижине прячутся трое незнакомцев, за которыми каждую ночь наблюдают страшные существа.

Продюсированием картины займется отец Ишаны М. Найт Шьямалан. Мировая премьера фильма назначена на 7 июня 2024 года.

До полнометражного режиссерского дебюта Ишана успела попробовать свои силы на телевидении. В качестве режиссера и сценаристки она поработала над четвертым сезоном мистического сериала своего отца "Дом с прислугой", выходящего на стриминговом сервисе Apple TV+.

Также Ишана Шьямалан была ассистенткой отца на съемках его новой картины "Стук в дверь".

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