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1 час назад

Завершились съемки нового фильма во вселенной «Планеты обезьян»

Игромания.ру

Режиссёр Уэс Болл («Бегущий в лабиринте») сообщил о завершении съёмок нового фильма во вселенной «Планеты обезьян».

Завершились съемки нового фильма во вселенной «Планеты обезьян»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Картина с подзаголовком «Королевство» расскажет о событиях, которые развернутся через много лет после трилогии о Цезаре (Энди Сёркис). За прошедшие годы обезьяны ещё больше развились, тогда как оставшиеся люди вынуждены влачить жалкое существование.

Один из предводителей образовавшихся племён начинает подчинять себе другие кланы, заодно пытаясь разыскать человеческие технологии. Судя по всему, именно его и предстоит остановить новым героям истории.

Главные роли в ленте исполняют: Оуэн Тиг, Фрейя Аллан, Питер Макон, Уильям Х. Мэйси, Кевин Дюранд и другие. Премьера фильма намечена на 24 мая 2024 года — предположительно, картина положит начало новой трилогии.

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