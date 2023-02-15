Завершились съемки нового фильма во вселенной «Планеты обезьян»

Режиссёр Уэс Болл («Бегущий в лабиринте») сообщил о завершении съёмок нового фильма во вселенной «Планеты обезьян».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Картина с подзаголовком «Королевство» расскажет о событиях, которые развернутся через много лет после трилогии о Цезаре (Энди Сёркис). За прошедшие годы обезьяны ещё больше развились, тогда как оставшиеся люди вынуждены влачить жалкое существование.

Один из предводителей образовавшихся племён начинает подчинять себе другие кланы, заодно пытаясь разыскать человеческие технологии. Судя по всему, именно его и предстоит остановить новым героям истории.