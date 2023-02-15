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2 часа назад

В кинотеатре «Ленфильм» прошла премьера фильма «Праведник»

Стелла Шмель

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась премьера нового фильма Сергея Урсуляка «Праведник». На сцене кинотеатра "Ленфильм" картину представили: режиссер Сергей Урсуляк, продюсер Мария Ушакова, актеры Евгений Ткачук и Любовь Константинова.

В основе картины лежит настоящая история об офицере Красной Армии, Николае Киселеве, которому удалось спасти 218 советских евреев и вывести их из фашистской оккупации за линию фронта. Киселев вел отряд изнуренных людей по лесам и болотам, и в надежде найти безопасное укрытие они прошли 1500 километров.

Режиссер картины Сергей Урсуляк добавил, что «Праведник» не просто рассказ о Холокосте, не просто рассказ о войне. В нем есть пронзительная нота соединения времен и общности поколений. Создатели стремились, чтобы в ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Он надеется, что при всех сложностях и драмах, о которых повествуется, в фильме, получилась светлая картина.

Фильм был создан при совместной работе компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» при поддержке Фонда Кино и группы компаний «Киевская площадь».

Фильм "Праведник" выйдет в кинотеатрах страны 16 февраля.

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