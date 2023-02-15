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2 часа назад

Звезда «Супер Майка» раскрыл секрет безупречной физической формы

Lenta.ru

Голливудский актер Ченнинг Татум признался, что сидел на диете и морил себя голодом ради ролей, требующих безупречной физической формы. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Ченнинг Татум раскрыл секрет безупречной физической формы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда «Супер Майка» раскрыл своей секрет во время телешоу Келли Кларксон. Он объяснил, что от природы не наделен развитой мускулатурой и шестью кубиками пресса, поэтому ему приходится контролировать питание и придерживаться строгого графика тренировок. Из-за этого Татум долго думал, прежде чем согласиться еще раз сыграть стриптизера Майка Лейна, который по сюжету обладает атлетическим телосложением.

Актер заявил, что система питания, разработанная для него диетологом фильма, была далека от сбалансированной. Ему запрещалось употреблять алкоголь, соль, сахар, замороженные продукты, полуфабрикаты, молоко, глютен и красное мясо. Во всех его любимых блюдах вредные ингредиенты были заменены на более полезные и менее калорийные альтернативы.

По словам Татума, обычно он любит вкусно поесть и выпить пива, но во время работы над ролью вынужден питаться в строго определенное время. Из-за этого ему кажется, будто он морит себя голодом. Помимо строгой диеты, актер дважды в день тренируется в спортзале.

Фильмы,Майк Лейн,Келли Кларксон,
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