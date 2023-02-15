Ченнинг Татум раскрыл секрет безупречной физической формы

Голливудский актер Ченнинг Татум признался, что сидел на диете и морил себя голодом ради ролей, требующих безупречной физической формы. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

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Звезда «Супер Майка» раскрыл своей секрет во время телешоу Келли Кларксон. Он объяснил, что от природы не наделен развитой мускулатурой и шестью кубиками пресса, поэтому ему приходится контролировать питание и придерживаться строгого графика тренировок. Из-за этого Татум долго думал, прежде чем согласиться еще раз сыграть стриптизера Майка Лейна, который по сюжету обладает атлетическим телосложением.

Актер заявил, что система питания, разработанная для него диетологом фильма, была далека от сбалансированной. Ему запрещалось употреблять алкоголь, соль, сахар, замороженные продукты, полуфабрикаты, молоко, глютен и красное мясо. Во всех его любимых блюдах вредные ингредиенты были заменены на более полезные и менее калорийные альтернативы.