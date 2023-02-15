«Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена The Last of Us

Сценарист Акива Голдсман поделился первыми подробностями «Я — легенды 2» с Уиллом Смитом. По словам автора, события сиквела развернутся спустя несколько десятилетий после оригинального фильма, а за основу будет взята альтернативная концовка. В ней, напомним, герой Уилла Смита выжил, передав толпе зомби одну из их представителей.

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По словам Голдсмана, сиквел во многом вдохновлён сериалом The Last of Us, события которого также разворачиваются спустя десятилетия после апокалипсиса. Судя по его словам, продолжение развернётся в том числе и в Нью-Йорке.