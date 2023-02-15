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36 минут назад

«Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена The Last of Us

Чемпионат.com

Сценарист Акива Голдсман поделился первыми подробностями «Я — легенды 2» с Уиллом Смитом. По словам автора, события сиквела развернутся спустя несколько десятилетий после оригинального фильма, а за основу будет взята альтернативная концовка. В ней, напомним, герой Уилла Смита выжил, передав толпе зомби одну из их представителей.

«Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Голдсмана, сиквел во многом вдохновлён сериалом The Last of Us, события которого также разворачиваются спустя десятилетия после апокалипсиса. Судя по его словам, продолжение развернётся в том числе и в Нью-Йорке.

События оригинального фильма «Я — легенда» разворачиваются после пандемии неизвестного вируса, который превратил большую часть населения Земли в опасных зомби. Единственный уцелевший в городе — доктор Роберт Невилл — обладает иммунитетом. Он выживает вместе со своей собакой, совершает дневные вылазки в город и пытается изобрести вакцину от вируса.

Фильмы,Акива Голдсман,Уилл Смит,
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