Что не так с хоррором "Бескрайний бассейн"

В Сети вышел один из самых обсуждаемых фильмов начала года — «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга с Александром Скарсгардом и Мией Гот в главных ролях.

О том, каким получился этот боди-хоррор о клонах и творческом кризисе, а также о том, как и в чем сын Дэвида Кроненберга наследует великому автору «Видеодрома», рассказывает материал «Ленты.ру».

Джеймс Фостер (Александр Скарсгард) — внешне успешный и привлекательный мужчина, проваливающийся все глубже в собственный персональный ад. Причина заключается в творческом кризисе: несколько лет назад Джеймс выпустил не слишком удачный роман, теперь пытается написать следующий — и не может выдавить из себя ни строчки. Поддерживает его (в том числе и финансово) супруга Эм (Клеопатра Коулман). Например, привозит мужа сменить обстановку на курорт в вымышленной бедной стране Ла-Толке.

Территория с бассейнами и ресторанами обнесена колючей проволокой, напоминающей о шаткости сытого комфорта отдыхающих. Роман по-прежнему не пишется, но зато Эм и Джеймс знакомятся с другой парой — Габи (Миа Гот) и Албаном (Жалиль Леспер). Он — архитектор, она — актриса, которая представляется поклонницей таланта Фостера. Габи быстро уговаривает новых знакомых отправиться на пикник за пределами курорта. Вот только на обратном пути Джеймс случайно сбивает местного жителя и оказывается в полиции. Там ему сообщают, что в Ла-Толке существует особая услуга для тех, кому предъявлен смертный приговор. За отдельную плату смертнику создают двойника, который отправляется на казнь вместо осужденного.

Lenta.ru

Быстро выясняется, что более или менее опасно безобразничать за счет собственных клонов — любимая забава гостей курорта.

Совершенно нет шансов не соотнести творческую траекторию Брэндона Кроненберга с работами его великого отца Дэвида — патриарха боди-хоррора и просто великого режиссера. Сын открыто идет по папиным стопам, увлекается членовредительством на крупных планах и разного рода физиологически неприятными фантастическими допущениями.

Даже Александр Скарсгард, сыгравший главную роль в «Бескрайнем бассейне», неуловимо внешне похож на Вигго Мортенсена — главного из аватаров Кроненберга-старшего эпохи творческой осени. К сравнению подталкивает и тот факт, что Дэвид совсем недавно вернулся к излюбленному жанру — прошлогодние «Преступления будущего» критики и публика практически единодушно восприняли как возвращение мастера в отличную творческую форму.

Впрочем, такого рода анализ сразу наталкивается на очевидные различия. Дэвид Кроненберг — художник старой школы, который любит работать внешне грубо, безукоризненно убедительно, наотмашь. Брэндон, напротив — тяготеет к более приглаженной картинке, работе с разноцветным светом, более или менее конвенциональной живописности кадра.

Из-за этой эстетической разницы «Бескрайний бассейн» хочется поставить в один ряд не с «Преступлениями будущего», а с новейшими сатирическими картинами в диапазоне от «Треугольника печали» до дилогии «Достать ножи».

Этика и технология клонирования, исследование метафизики смерти — все эти замечательные (и отчетливо отцовские) темы быстро уступают место куда более понятным предметам.

Дэвид Кроненберг многократно менял эстетику: на его счету не только фантастика и хоррор, но и фильм про русских бандитов («Порок на экспорт»), двойной квазибайопик Фрейда и Юнга («Опасный метод») и даже молодежная мелодрама с Робертом Паттинсоном («Звездная карта»).

Lenta.ru

Однако неизменным камертоном его фильмов всегда было отчетливое стремление заглянуть за горизонт эволюции, попытаться рассмотреть, куда ведут многочисленные мутации — биологические, социальные, психологические. Любая жанровая схема в его руках была лишь инструментом исследования, а центром фильма был эксперимент как таковой. Кроненберг-младший, вероятно, не мог не поддаться влиянию отцовского наследия. Об этом говорит и образный ряд (сочащаяся слизью грудь, оплавленные маски, которые носят герои), и выгодно выделяющий его на современном фоне вкус к фантасмагорическим сюжетам.

Что ж, первые несколько минут «Бескрайнего бассейна» — лучшие в фильме. Голоса в темноте несут смутно тревожную ерунду, а затем — кадры идиллического пляжа угрожающе закручиваются по часовой стрелке. Темп вращения подобран идеально — голова кружится, зрителя затягивает в глубину кадра, некоторых может всерьез укачать. Однако кинетической энергии этого пролога хватает только до середины. Когда мотор картины начинает глохнуть, становится очевидно, что автор не ищет никаких прорывов, а сосредоточен на двух темах — изобличении бездушных (в контексте фильма — буквально) состоятельных циников и развернутой метафоре мук художника, находящегося в творческом кризисе. Вторая тема, по всей вероятности, выстрадана — Кроненберг-младший снимает редко. «Бескрайний бассейн» — всего лишь третий фильм 43-летнего режиссера.

Творческий тупик здесь парализует разум и логичным образом приводит к рождению многочисленных фантазмов — не слишком, пожалуй, изобретательных, но прочувствованно болезненных.

Здесь очередной актерский подвиг пытается совершить Скарсгард — актер, который явно вошел во вкус борьбы с собственной героической внешностью. Его герой дважды писает в кадре, хромает, скачет в ошейнике, несколько раз гибнет и избивает лежачего — занимается вещами в разной степени неприличными и даже омерзительными, но все равно остается романтическим красавцем, угодившим в дурную компанию.

Lenta.ru

Возглавляет компанию героиня Мии Гот — новой королевы мира хорроров, которая и здесь отвечает за самые леденящие эпизоды. Однако окружающая ее шайка — очередная карикатура на зажравшихся капиталистов, которые на сей раз в качестве деликатеса (привет, «Меню») выбрали собственную кровь. Обличительный пафос, однако, звучит не слишком вдохновенно. Кажется, что Кроненбергу было неловко выстраивать свой хоррор вокруг творческих потуг и он решил прикрыть их разговорами о важном. Разговор этот, увы, получается механическим — будто режиссер в процессе съемок устал и доверил заканчивать фильм собственному клону. Отличный, кстати, может получиться сюжет для следующей картины.