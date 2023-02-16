Патрик Стюарт намекнул на возвращение Профессора Икс

Стюарт отметил, что в целом ему нечего сказать о Ксавьере и его полноценном возвращении, однако актёр явно знает больше, чем говорит. По его словам, у него и Иэна Маккеллена, сыгравшего Магнето, ещё есть планы, но какие именно, он не уточнил.