Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Патрик Стюарт намекнул на возвращение Профессора Икс и Иэна Маккеллена в роли Магнето

Чемпионат.com

Недавно известный актёр Патрик Стюарт, сыгравший Чарльза Ксавьера в фильмах Marvel, намекнул на возвращение своего персонажа в будущих проектах.

Патрик Стюарт намекнул на возвращение Профессора Икс
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стюарт отметил, что в целом ему нечего сказать о Ксавьере и его полноценном возвращении, однако актёр явно знает больше, чем говорит. По его словам, у него и Иэна Маккеллена, сыгравшего Магнето, ещё есть планы, но какие именно, он не уточнил.

Я не могу сказать, что может ожидать Чарльза в будущем. И вообще-то мы с Иэном ещё не закончили. Мы… у нас есть кое-какие планы.

Вероятно, Магнето и Чарльз Ксавьер могут появиться в пятых или шестых «Мстителях». Также появление может состояться в «Дэдпуле 3». После успеха «Нет пути домой» можно не сомневаться, что Marvel захочет вернуть старых актёров и их культовых героев.

Фильмы,Мстители,Чарльз Ксавьер,Патрик Стюарт,Иэн Маккеллен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители