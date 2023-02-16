Выходит фильм Сергея Урсуляка «Праведник»

В четверг, 16 февраля, в кинотеатрах выходит картина Сергея Урсуляка «Праведник». В ней покажут героический подвиг советского партизана Николая Киселёва, который в 1942 году спас более 200 евреев. Сюжет ленты основан на документальной хронике и свидетельствах очевидцев. Действие разворачивается в двух временных отрезках — в период Великой Отечественной войны и в 2000-х. Постановщик разбавил эмоционально тяжёлую картину сюжетными линиями и поворотами, которые дарят героям надежду на светлое будущее.

В четверг, 16 февраля, в широкий прокат выходит военная драма «Праведник», основанная на реальных событиях. Вдохновившись документальной лентой Юрия Малюгина «Список Киселёва. Спасённые из ада», продюсеры Тимур Вайнштейн, Леонид Верещагин и Антон Златопольский предложили экранизировать историю о бессмертном подвиге советского партизана Николая Киселёва Сергею Урсуляку. В основу ленты также легла книга Инны Герасимовой «Марш жизни. Как спасали долгиновских евреев».

По сюжету еврейская община, живущая на оккупированной фашистами территории, ищет спасения. Семье Таль хватает средств на сохранение жизни только двоим детям. Юный Моше с сестрёнкой, которым посчастливилось остаться в живых, отправляются в белорусские леса, где встречают других беглецов. Там группа евреев находит партизан во главе с Николаем Киселёвым. Евреи просят взять их с собой, но политрук, понимая всю опасность ситуации, сначала отказывает. Позднее Киселёв берёт с собой ещё нескольких партизан, и группа выдвигается в полный надежды и любви смертельно опасный путь.

По словам режиссёра, он не стремился искать актёра, внешне похожего на прототип. Важнее всего было найти артиста, который сможет правдиво передать характер персонажа.

Киселёв наделён мужеством, мудростью, а также человеческим достоинством и совестью. Он истинный космополит и не привык делить людей на национальности, поэтому евреи для него — обычные граждане СССР.

Однако по мере знакомства с ранее неведомой герою культурой евреев, их устоями и обычаями он начинает понимать этот народ. Грань между приказом и личным желанием помочь постепенно стирается.

«Их задача — в том, чтобы выжить и дойти. И выбора нет… А шансы есть!» — говорит герой.

Он становится тем шансом и надеждой на выживание примерно для 300 человек. Не всем из них суждено уцелеть, однако Киселёв поможет спастись более чем 200.

Преследуемые фашистами по пятам, люди под руководством Киселёва пройдут по белорусским лесам, иногда им придётся перебираться вплавь через реки. Истощённые, измождённые женщины, старики и дети благодаря Киселёву и его команде преодолеют более 1000 км.

В ленте затрагивается важная тема для мировой истории. Режиссёр рассказывает о войне через частные сюжетные линии и на примере созданных образов напоминает, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. При этом постановщик не делает из персонажа Яценко клишированного героя, с первых минут готового добровольно броситься на помощь незнакомым людям. Будучи до мозга костей прагматиком, Киселёв понимает, что задача вывести две сотни людей за линию фронта — более чем рискованная. Однако с первых кадров на экране предстаёт человек отзывчивый и неравнодушный к чужому горю в условиях общей беды.

Именно гуманизм и самоотверженность — как реального Киселёва, так и экранного — помогли спасти невинные жизни. Понимая колоссальный вклад партизана в собственное будущее, более 2 тыс. потомков спасённых евреев позднее ежегодно станут собираться в Тель-Авиве, чтобы почтить память их спасителя. Так как действие ленты происходит в двух временных промежутках, зритель видит, как Киселёву в 2005 году в Израиле присваивают звание праведника народов мира.

Истории всех персонажей получились очень пронзительными. Героям легко сопереживать, но представлять на их месте себя страшно: мужество и стойкость родителей, выбирающих, кого из детей спасти, как и героини, чьи моральные устои в критический момент оказываются крепче желания жить, вызывают восхищение, но завидовать им совсем не хочется.

Режиссёр плавно выводит на первый план того или иного персонажа, раскрывая при этом не только личные истории, но и характер главного героя — посредством их взаимодействий. Особенно запоминается сцена, имевшая место в действительности: измождённый отец, которому никак не удаётся успокоить дочь. Плач девочки ставит в опасность всю группу, и единственный выход, который может найти родитель во имя спасения остальных, — утопить ребёнка. Однако на помощь приходит Киселёв: он успокаивает девочку и уберегает отца от фатальной ошибки, которую он не смог бы себе простить.

При всём ужасе, который можно испытать от увиденной сцены, осуждать родителя за такое решение трудно. В то же время поражает самоотверженность и готовность расстаться навеки с собственным ребёнком ради спасения других людей.

Жестокие сцены с участием гитлеровцев показаны довольно аккуратно, но правдиво — постановщик не умаляет их кровожадности. Вместе с тем на фоне бесчеловечности и свирепости фашистов Урсуляк демонстрирует не только гибкость человеческой души, но и значимость общности. Даже оказавшись в эпицентре страшных событий, герои остаются людьми.

В столь тяжёлой картине постановщик дарит как героям картины, так и зрителю надежду на светлое будущее. Торжество любви над религиозными догмами и национальными предубеждениями, которое завершается свадьбой с еврейскими обрядами и песнопением, позволяет отвлечься от кровавой войны.

За романтическую составляющую в картине отвечают Мария Золотухина, для которой роль стала дебютной, и Евгений Ткачук. Золотухина рядом с опытным Ткачуком держалась очень достойно — Това Липницки в её исполнении получилась весьма убедительной. Можно снова с уверенностью заявить, что Урсуляк открыл российскому кинематографу новую звезду. Именно с ленты режиссёра началась актёрская карьера Натальи Вдовиной («Летние люди»), а к Полине Агуреевой популярность пришла после его проектов «Долгое прощание», «Ликвидация» и «Исаев». Остаётся надеяться, что и Золотухина проявит себя так же ярко в других картинах.

«Праведник», как сказал сам режиссёр, — картина не о праведнике, а о человеке, «который делает то, что должен».