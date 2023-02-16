С 13 по 17 февраля в Курске проходит кинофестиваль «Сталкер». Он назван по одноимённой ленте Тарковского и посвящён фильмам о правах человека.

Фото: Курская правда Курская правда

В эти дни в курском кинотеатре «Юность» и концертно-творческом центре «Звёздный» проходят показы современных кинолент. Большинство из них требуют вдумчивого и серьёзного просмотра. Для многих «Сталкер» — это возможность впервые показать себя в новой творческой стезе.

Так, актёр Александр Зачиняев дебютировал в качестве режиссёра картины «У самого Белого моря». Как уточняет «Комсомольская правда», фильм сняли в 2022 году, а представили публике только сейчас, благодаря фестивалю.

Сегодня, 16 февраля, пройдут показ фильма «Рядом» режиссера Тамары Дондурей, встреча с актрисой Катей Ермишиной. Кроме того, в этот день можно будет посмотреть документальный фильм-призер кинофестиваля «Сталкер» «Андрей Сахаров. По ту сторону окна» под авторством Завильгельского.