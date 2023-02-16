Netflix выпустит документальный фильм о PornHub

Стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм "Money Shot: история PornHub".
Об этом пишет HypeBeast.
Проект выйдет в марте.
Он расскажет о том, как PornHub изменил способ распространения и потребления порнографических материалов.
Также создатели фильма рассмотрят скандал с торговлей людьми, который "произошел вследствие неправильного использования платформы".
Продюсер ленты Сюзанна Хиллингер выразила надежду, что документальный фильм даст зрителям взгляд изнутри на то, как работают интернет-платформы подобного содержания.
"Мы надеемся, что этот фильм породит важные разговоры о сексе и согласии, как в интернете, так и в мире", - говорит она.