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17 минут назад

Netflix выпустит документальный фильм о PornHub

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм "Money Shot: история PornHub".

Netflix выпустит документальный фильм о PornHub
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом пишет HypeBeast.

Проект выйдет в марте.

Он расскажет о том, как PornHub изменил способ распространения и потребления порнографических материалов.

Также создатели фильма рассмотрят скандал с торговлей людьми, который "произошел вследствие неправильного использования платформы".

Продюсер ленты Сюзанна Хиллингер выразила надежду, что документальный фильм даст зрителям взгляд изнутри на то, как работают интернет-платформы подобного содержания.

"Мы надеемся, что этот фильм породит важные разговоры о сексе и согласии, как в интернете, так и в мире", - говорит она.

Фильмы,Netflix,
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