Вышел трейлер фильма "Кандагар" с Джерардом Батлером

Еще больше кряжистых боевиков с Джерардом Батлером богу боевиков с Джерардом Батлером! Вышел трейлер "Кандагара" (Kandahar) - размещен он на YouTube.

Российская премьера ленты состоится 25 мая, у нас он локализован как "Беглец" (очевидно, чтобы не было путаницы с отечественной лентой 2010 года с Александром Балуевым).

Батлер сыграл агента ЦРУ под глубоким прикрытием Тома Харриса, застрявшего "на враждебной территории Афганистана". После того, как Харриса разоблачают, агент со своим туземным переводчиком бросается в бега - Тому необходимо достигнуть точки эвакуации в Кандагаре до того, как до него доберутся разные хищные недоброжелатели. Происходит все это, естественно, со спецэффектами старой школы, в основном - в виде однотипных взрывов и покатушек.