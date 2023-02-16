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8 минут назад

Вышел трейлер фильма "Кандагар" с Джерардом Батлером

Российская Газета

Еще больше кряжистых боевиков с Джерардом Батлером богу боевиков с Джерардом Батлером! Вышел трейлер "Кандагара" (Kandahar) - размещен он на YouTube.

Российская премьера ленты состоится 25 мая, у нас он локализован как "Беглец" (очевидно, чтобы не было путаницы с отечественной лентой 2010 года с Александром Балуевым).

Батлер сыграл агента ЦРУ под глубоким прикрытием Тома Харриса, застрявшего "на враждебной территории Афганистана". После того, как Харриса разоблачают, агент со своим туземным переводчиком бросается в бега - Тому необходимо достигнуть точки эвакуации в Кандагаре до того, как до него доберутся разные хищные недоброжелатели. Происходит все это, естественно, со спецэффектами старой школы, в основном - в виде однотипных взрывов и покатушек.

Режиссер - Рик Роман Во ("Выстрел в пустоту", "Падение ангела" и "Гренландия" - оба с все тем же Батлером - и обещанный сиквел "Гренландии"). Батлер - сопродюсер.

В других ролях: Бахадор Фолади ("Тегеран"), Нина Туссен-Вайт ("Доктор Кто"), Ребекка Калдер ("Меч короля Артура"), Вассилис Кукалани ("Тегеран"), Том Рис Харрис ("Джентльмены") и Рэй Харатиан ("Операция "Арго").

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