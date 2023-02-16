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3 часа назад

На постере "Стражей галактики 3" у Небулы пропала грудь

Российская Газета

Студия Marvel вслед за трейлером опубликовала постер фильма "Стражи Галактики. Часть 3".

Наблюдательные поклонники кинокомиксов обратили внимание на метаморфозу, произошедшую с Небулой. Дело в том, что на плакате у героини полностью отсутствует грудь.

Особенно изменение заметно на фоне образа героини Карен Гиллан из предыдущих частей, в которых у нее был вполне женственный силуэт со всеми соответствующими женскими вторичными половыми признаками.

Российская Газета

Судя по социальным сетям артистки, у нее нет никаких проблем со здоровьем, из-за которых она могла бы столь сильно преобразоваться внешне - в своих аккаунтах, демонстрирующих повседневную жизнь без тонны синего грима для съемок, она все также прекрасна и женственна.

В этой ситуации можно только предположить, что произошедшее с Небулой - часть трендов современной западной культуры, которые про искоренение объективизации женской красоты. Режиссер картины Джеймс Ганн, сильно в свое время отхвативший от SJW-активистов, вполне вероятно, пытается этим трендам соответствовать.

Ранее похожий фокус провернули с анимационным персонажем Лолой Банни в сиквеле "Космического джема". Авторы во второй части изобразили знаменитую крольчиху с куда более скромными формами по сравнению с ее "каноничным" обликом из оригинальной картины.

Фильмы,Видео,Джеймс Ганн,Карен Гиллан,
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