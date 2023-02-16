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1 час назад

Жюльетт Бинош и Рэйф Файнс снимутся в фильме по "Одиссее" Гомера

Российская Газета

Классическая поэма Гомера "Одиссея" ляжет в основу фильма The Return (вероятная локализация - "Возвращение"). Съемки картины начнутся в 2024 году в Греции, а затем продолжатся в Италии.

Жюльетт Бинош и Рэйф Файнс снимутся в фильме по "Одиссее"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает издание Deadline, в фильме будут задействованы Жюльетт Бинош и Рэйф Файнс. Актерский дуэт уже прекрасно сработался в фильме "Английский пациент" 1996 года.

Картина собрала тогда множество премий и девять премий "Оскар", в том числе как лучший фильм. Жюльетт Бинош получила статуэтку за роль второго плана, а Файнс был номинирован на лучшую мужскую роль.

Режиссер - Уберто Пазолини ("Милый друг"), он же пишет сценарий в соавторстве с Джоном Колли ("Отель Мумбаи", "Хозяин морей: На краю Земли").

Пока сюжет не сулит ничего нового: изможденный Одиссей возвращается на Итаку через 20 лет, его супругу Пенелопу осаждают "женихи", сын Телемах (Чарли Пламмер) вырос без отца - и далее по тексту.

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