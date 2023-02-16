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1 час назад

Опубликован трейлер фильма "Сквозь время"

Мира Маркина

В Сети появился трейлер фантастического экшена "Сквозь время" Александра Богуславского. Его представили "НМГ Кинопрокат" и KD Studios.

Опубликован трейлер фильма "Сквозь время"
Фото: Кадр из фильма "Сквозь время"Кадр из фильма "Сквозь время"

В фильме изобретатель Итан Блэйк вместе с братом оказываются на загадочном острове во время испытаний сверхскоростного самолета. Там они обнаруживают туман, показывающий прошлое и будущее. Именно он откроет Блэйку тайны его прошлого, найдет любовь и поможет разгадать тайны острова.

В российском прокате фильм появится 23 марта. В главных ролях Виктор Добронравов, Соня Присс, Егор Бероев, Никита Тарасов и другие.

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