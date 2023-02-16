Опубликован трейлер фильма "Сквозь время"

В Сети появился трейлер фантастического экшена "Сквозь время" Александра Богуславского . Его представили "НМГ Кинопрокат" и KD Studios.

Фото: Кадр из фильма "Сквозь время" Кадр из фильма "Сквозь время"

В фильме изобретатель Итан Блэйк вместе с братом оказываются на загадочном острове во время испытаний сверхскоростного самолета. Там они обнаруживают туман, показывающий прошлое и будущее. Именно он откроет Блэйку тайны его прошлого, найдет любовь и поможет разгадать тайны острова.