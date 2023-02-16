Опубликован трейлер фильма "Сквозь время"

В Сети появился трейлер фантастического экшена "Сквозь время" Александра Богуславского. Его представили "НМГ Кинопрокат" и KD Studios.
В фильме изобретатель Итан Блэйк вместе с братом оказываются на загадочном острове во время испытаний сверхскоростного самолета. Там они обнаруживают туман, показывающий прошлое и будущее. Именно он откроет Блэйку тайны его прошлого, найдет любовь и поможет разгадать тайны острова.
В российском прокате фильм появится 23 марта. В главных ролях Виктор Добронравов, Соня Присс, Егор Бероев, Никита Тарасов и другие.