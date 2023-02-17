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2 часа назад

Apple TV выпустил трейлер байопика с Никитой Ефремовым

Lenta.ruиещё 5

Стриминговый сервис Apple TV выпустил на своем YouTube-канале первый трейлер байопика «Тетрис» с актерами Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым.

Никита Ефремов в фильме Хенка Роджерса сыграл создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова, британский актер Тэрон Эджертон — американского продавца видеоигр. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.

В основе сюжета — реальная история, описывающая знакомство Пажитнова с Роджерсом спустя четыре года после создания популярной игры. Последний увидел в «Тетрисе» потенциал и захотел «познакомить» с игрой весь мир.

«История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — прокомментировал ленту Никита Ефремов. Фильм выйдет 31 марта на стриминговой платформе Apple TV+.

Ранее студия Marvel https://lenta.ru/news/2023/02/14/film/ новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Третья часть станет финальной во франшизе. По сюжету Стражи отправляются защищать вселенную и одного из членов своей команды.

Фильмы,Видео,Тэрон Эджертон,Никита Ефремов,Алексей Пажитнов,Apple,
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