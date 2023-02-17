Китайцы просят больше российских фильмов

В Китае хотят показывать больше российских кинокартин. А в Минкультуры рассказали о возросшем интересе к нашему кино в Иране, ОАЭ, Узбекистане и других среднеазиатских республиках. О том, как и на каких площадках развивать межцивилизационный диалог, говорили 16 февраля на встрече в Доме приемов МИД России.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Русский кинематограф расширяет географию

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Встречу посвятили международным фестивальным марафонам как серии общественно-культурных мероприятий, связанных общим лозунгом «За культуру без разделительных линий». Идея родилась десять лет назад, весной 2013 года — вдохновителем проекта выступил актив общественно-политической группы «Евразийского диалога», созданного в межфракционном российском парламентском клубе.

Первый такой марафон культур состоялся в июне 2014 года. И после проект не прекратил существование, несмотря на бурные политические события, последовавшие за украинским госпереворотом, вхождением Крыма в состав России, ковидом, началом СВО. А даже наоборот — география его стала расширяться. Если вначале она охватывала пространство от Перми до Лиссабона, то в этом году — от Петропавловска-Камчатского до Стамбула.

Впрочем, в Доме приемов МИД говорили не только о самом марафоне. За одним столом собирались с одной стороны — руководители парламента, федеральных министерств и ведомств, российских СМИ, с другой — главы и представители посольств Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Сирии, Филиппин и других государств, население которых, как отметил координатор «Евразийского диалога», сенатор Андрей Климов, суммарно составляет свыше пяти миллиардов человек.

Одной из тем обсуждения стали гуманитарные обмены. Как напомнил китайский посол Чжан Ханьхуэй, еще в 2021 году в Гуанчжоу был открыт центр международных Примаковских чтений, которые ежегодно проводятся по инициативе России в память о выдающемся государственном деятеле Евгении Примакове. По словам посла, эта площадка — хороший формат, который помогает увеличить количество гуманитарных обменов между Россией и Китаем.

«Также мы готовы к обмену фильмами, чтобы в нашей стране было больше российского кино», — заявил дипломат.

Он также отметил, что в КНР будут рады гастролям российских театров. Сам Китай уже в этом году планирует при поддержке Минкультуры России провести в Москве выставку произведений китайских художников.

Замглавы Минкультуры Надежда Преподобная заметила, что сегодня интерес к нашему кино на Востоке высок. Так, недавно в Иране прошел фестивальный показ российских фильмов. Интерес к прокату российских кинокартин проявляют ОАЭ, Узбекистан и другие страны Средней Азии. А буквально сразу после встречи в Доме приемов МИД корреспондент «Парламентской газеты» стал свидетелем, как об интересе к нашему кино говорил Надежде Преподобной представитель Филиппин.

В гуманитарной сфере Россия интересна не только своей культурой — по-прежнему высоким авторитетом пользуется система отечественного высшего образования. Мало кто знает об этом, но сегодня, как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, наша страна вошла в первую пятерку государств по количеству обучающихся в ней иностранных студентов. При этом квота для иностранцев, которые могут учиться в России за счет нашего госбюджета, выросла за последние несколько лет с 10 до 23 тысяч человек. Примаков считает, что в ближайшем будущем этот показатель достигнет 30 тысяч бюджетных вузовских мест для студентов из-за рубежа.

Евразия не желает быть центром новой холодной войны

В этом году стартовые мероприятия Международного фестивального марафона состоятся в День России 12 июня в Петропавловске-Камчатском. Традиционно проект будет патронировать Совет Федерации при участии ЮНЕСКО, МИД, Россотрудничества и при поддержке международной комиссии «Единой России». На фестивале пройдут экспертные обсуждения и концертные программы, отражающие цивилизационное многообразие участников.

Одна из особенностей 2023 года — появление новой международной платформы «Клуб друзей России», рассказал сенатор Андрей Климов, который тоже выступает координатором программ Фестивального марафона. И с большой вероятностью в этот клуб войдут не только страны Евразии, но и государства Африки и Латинской Америки, которые сегодня проявляют активный интерес к интеграции в рамках БРИКС и ШОС.

При этом Россия не собирается выступать центром «антиевросоюзного» или «антинатовского» блока. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Евразию вообще и Россию в частности сегодня нередко пытаются представить как территорию противостояния гегемонии Запада.

«Такую точку зрения я не разделяю. Это тупик, если мы, как это делает коллективный Запад, пойдем по пути формирования «блоковых» ценностей, навязывания друг другу жестких установок», — считает он.

По его словам, цель диалога цивилизаций, который инициирует сегодня Россия на различных мировых площадках, в том, что «мы соглашаемся, что мы разные, у нас разные традиции, культура, интересы».

«И если мы найдем возможность сложить наше разнообразие воедино, это станет нашим достоянием и импульсом к тому развитию, которое сейчас все больше тормозит мышление и действия коллективного Запада», — заявил Косачев.