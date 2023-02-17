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56 минут назад

Американские астронавты посмотрели фильм «Чебурашка» в космосе

Ferra.ru

Любимый российский мультипликационный персонаж Чебурашка вошел в историю, став первым индикатором невесомости в космосе.

Американские астронавты посмотрели «Чебурашку» в космосе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Выяснилось, что космонавт Сергей Прокопьев взял популярного персонажа с собой на космический корабль «Союз МС-22» и стал использоваться для определения, что космический корабль вышел на орбиту и теперь они находятся в невесомости.

При этом не так давно экипажу МКС удалось посмотреть фильм «Чебурашка». В числе зрителей оказались не только отечественные космонавты, но также их зарубежные коллеги, в том числе и американские астронавты.

Напомним, что Чебурашка как персонаж впервые появился в детской книжке в 1966 году. Затем был снят одноимённый мультфильм, а не так давно в кинотеатрах появился полноценный кинофильм, посвящённый персонажу.

Фильмы,Чебурашка,Сергей Прокопьев,
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