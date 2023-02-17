СМИ: в производстве находится новый фильм про Хеллбоя

По данным Discussing Film, кинокомпания Millennium Media активно разрабатывает новый фильм по IP «Хеллбой». У проекта уже есть готовый сценарий и режиссёр.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что это очередной перезапуск с рабочим названием Hellboy: The Crooked Man. Режиссёром фильма выступает Брайан Тейлор, известный по «Адреналину» с Джейсоном Стейтемом, «Геймеру» с Джерардом Батлером и «Призрачному гонщику 2» с Николасом Кейджем.

Майк Миньола, создатель комиксовой серии «Хеллбой» и писатель Кристофер Голден будут упомянуты в числе авторов истории, но неясно, приложили ли они руку к самому сценарию. Детали самого сюжета остаются нераскрытыми.