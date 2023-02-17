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1 час назад

СМИ: в производстве находится новый фильм про Хеллбоя

Игромания.ру

По данным Discussing Film, кинокомпания Millennium Media активно разрабатывает новый фильм по IP «Хеллбой». У проекта уже есть готовый сценарий и режиссёр.

СМИ: в производстве находится новый фильм про Хеллбоя
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что это очередной перезапуск с рабочим названием Hellboy: The Crooked Man. Режиссёром фильма выступает Брайан Тейлор, известный по «Адреналину» с Джейсоном Стейтемом, «Геймеру» с Джерардом Батлером и «Призрачному гонщику 2» с Николасом Кейджем.

Майк Миньола, создатель комиксовой серии «Хеллбой» и писатель Кристофер Голден будут упомянуты в числе авторов истории, но неясно, приложили ли они руку к самому сценарию. Детали самого сюжета остаются нераскрытыми.

Съёмки ленты запланированы на апрель этого года в Болгарии. У проекта пока нет дистрибьютора. Напомним ещё раз, что это всё пока только слухи.

Фильмы,Призрачный гонщик 2,Геймер,Хеллбой,Майк Миньола,Брайан Тейлор,Джерард Батлер,
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