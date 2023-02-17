Фильм «Джон Уик 4» официально покажут в России

Сегодня состоялся неожиданный анонс — в России официально покажут четвёртую часть «Джона Уика». Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.

Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое.