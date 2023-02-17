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2 часа назад

Фильм «Джон Уик 4» официально покажут в России

Чемпионат.com

Сегодня состоялся неожиданный анонс — в России официально покажут четвёртую часть «Джона Уика». Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино».

Фильм «Джон Уик 4» официально покажут в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа ленты, которая состоится 24-го числа.

Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — киллеру придётся взяться за старое.

Режиссёром картины выступил Чад Стахелски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик и другие.

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