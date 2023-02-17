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57 минут назад

Вышел трейлер "Призрака внутри" - нового хоррора режиссера "Шкатулки дьявола" и "Куклы ведьмы"

Российская Газета

В Сети появился трейлер фильма ужасов "Призрак внутри" - зловещий, со всей дежурной атрибутикой.

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - Лоуренс Фаулер, известный по жанровым лентам "Проклятие: Кукла ведьмы", "Шкатулка дьявола" и ее прошлогоднему сиквелу "Шкатулка дьявола: Пробуждение зла".

По сюжету картины Марго (Михаэла Лонгден, "Существо из бездны", "Книга монстров") возвращается в дом своей семьи, отчаянно пытаясь выяснить, кто 20 лет назад убил ее сестру Иви (Ребекка Филлипсон). По мере изучения причин погружаясь в бездны кошмара, угнездившегося в доме. В частности - в лице призрака покойной сестры.

Релиз - 17 марта.

Фильмы,Видео,Проклятие: Кукла ведьмы,
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