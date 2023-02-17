Фильм «Белый шум», предсказавший катастрофу в Огайо

В 2020 году с началом пандемии коронавируса многие любители кино вспоминали фильм «Заражение», который вышел на экраны в 2011 году. Все вокруг удивлялись, как почти за десятилетие до распространения по миру вируса, режиссеру картины удалось практически детально предсказать эти события.

Фото: Кадр из фильма «Белый шум» Кадр из фильма «Белый шум»

Если покопаться в памяти, подобных фильмов, на самом деле, можно вспомнить не так уж и мало. И объясняется все, как правило, стечением обстоятельств.

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«Рамблер» рассказывает об одном из последних фильмов, сюжет которого воплотился в реальности.

В конце 2022 года на экраны, например, вышел еще один «фильм-предсказатель», о котором вспомнил весь мир уже через два месяца после премьеры. А виной тому стала катастрофа в Огайо.

Вряд ли кто-то в день премьеры картины Ноа Баумбаха «Белый шум» мог даже предположить, что сценарий станет реальностью. Между тем, 3 февраля 2023 года в Огайо произошла железнодорожная катастрофа, практически точь-в-точь повторившая ту, о которой идет речь в фильме.

О чем же на самом деле фильм и как он «предсказал» катастрофу.

Если говорить откровенно, никаких особых предсказаний «Белый шум», конечно, не сделал. Вряд ли Баумбах стремился поиграть в провидца. Его история рассказывает о повседневной жизни обычной американской семьи, попавшей в непредвиденные обстоятельства. Более того, за основу фильма взят одноименный сатирический роман Дона Делилло, который вышел в далеком 1985 году. Так что если и называть кого-то провидцем, то это, скорее, писатель, а не режиссер.

Итак, к сюжету.

Действие картины происходит в 1984 году. Главный герой Джек Глэдни чудаковатый профессор, преподающий выдуманный им же самими предмет «гитлероведение» в вымышленном «Колледже на холме».

Джек – представитель вполне обычной американской семьи: у него есть жена, четверо детей, определенный жизненный уклад. Он разрывается между работой и семьей, не уделяя детям и супруге достаточно внимания. Последняя, кстати, находит мужчину на стороне. Джек страдает, но изменить ничего, увы, не может. А еще он очень боится смерти.

Жизнь семейства Глэдни идет своим чередом. До того момента, пока в окрестностях города не случается железнодорожная катастрофа, в результате которой из вагонов поезда, перевозившего, токсичные вещества, не происходит утечка ядохимикатов.

Облако ядовитого газа поднимается в воздух, а в городе объявляют срочную эвакуацию.

Собственно, вот он, момент самого «предсказания». И одно из удивительных и страшных совпадений то, что в массовке фильма снимались жители города, в котором, спустя совсем короткое время, эта катастрофа стала реальностью.

Герой фильма, который, как уже говорилось выше, одержим страхом смерти, услышав жуткую новость, собирает семью и на автомобиле как можно скорее пытается покинуть опасную зону. Выбраться из города и уехать подальше от места катастрофы – вот цель Джека. Но так просто сделать ему это не удастся: слишком многие жители городка поступили так же. Глэдни придется преодолевать свой страх смерти, спасать семью и решать попутно множество проблем, чтобы спасти себя и свою семью.

Жанр фильма определен режиссером как комедийная драма, хотя забавной картину, откровенно говоря, не назовешь. Тем более теперь, когда сюжет невообразимым образом совпал с реальными событиями.