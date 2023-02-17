Гоблин предрек провал фильма «Три мушкетера» с чернокожим Д'Артаньяном

«Главный критерий в западном кино – это деньги. Если это людям неинтересно, а людям это неинтересно, они не пойдут это смотреть, и оно в прокате провалится точно так же, как все эти новинки про властелинов колец, дома дракона – никто не смотрит, никому не интересно, это уже приелось. Так и тут, я думаю, денег не соберут, а это главный критерий», – заключил Пучков.