Пять самых запоминающихся фильмов с премии «Оскар»

Торжественная 95-я церемония награждения премией «Оскар» состоится совсем скоро — 12 марта 2023 года. Рейтинги мероприятия из раза в раз продолжают падать, да и претенденты порой вызывают недоумение. Однако это событие не перестает оставаться одним из самых громких в мировой киноидустрии.
Полный список номинантов на «Оскар-2023», среди которых присутствует работа режиссеров из Якутии Максима и Евгении Арбугаевых, был объявлен еще в январе. В ожидании оглашения победителей и вручения заветной статуэтки предлагаем вам вспомнить, а также пересмотреть или познакомиться с самыми достойными фильмами-лауреатами или скандальными победителями прошлых лет.
Полувековая история Соединенных Штатов Америки, представленная глазами чудака из Алабамы — Фореста Гампа в исполнении Тома Хэнкса — появилась в зрительском доступе в 1994 году. Придумали ее сценаристы Эрик Рот («Загадочная история Бенджамина Баттона») и Уинстон Грум («На склоне лет»), а воплотил на экране режиссер Роберт Земекис.
Главный герой — недалекий, но добрый и открытый парень, который посвящает случайных прохожих в события своей необыкновенной жизни. Случайными очевидцами этой истории становятся и зрители, которые по ходу повествования со скамьи на остановке узнают судьбу персонажа.
Оказывается, что сызмальства Форест страдал от заболевания ног. Но насмешки соседских мальчишек надоели ему настолько, что в один прекрасный день герой Хэнкса открывает в себе уникальные способности к бегу. Единственной, кто поддерживал парня в его начинаниях, была его подруга Дженни (Робин Райт). И главный герой сетует, что во взрослой жизни их дороги разошлись.
Через год после кинотеатральной премьеры картина была номинирована на премию «Оскар-1995» в 11 категориях, из которых «сыграли» шесть. Мелодрама удостоилась золотых статуэток за лучший адаптивный сценарий, монтаж и визуальные эффекты, а также получила гордое звание «лучшего фильма». Помимо этого, Земекис был удостоен титула «лучший режиссер», а Том Хэнкс стал лучшим актером среди мужчин.
Не миновала «Фореста Гампа» вместе с его создателями и победа в трех номинациях «Золотого глобуса»: лучший фильм (драма), лучшая мужская роль (драма) и лучший режиссер. Отдельно кинолента была отмечена главными статуэтками Британской академии и премией Гильдии актеров.
Где посмотреть: Okko, Ivi, KION, PREMIER, «Кинопоиск», Wink, viju, "Смотрешка", "24ТВ".
Это не менее титулованная драма от режиссера Тома Хупера («Темные начала») по сценарию Дэвида Сайдлера («Сорая»), собравшая в 2011 году четыре статуэтки из 12 номинаций на «Оскар». Тогда фильм и его сценарий признали лучшими, а его создатель Хупер и исполнитель главной роли Колин Ферт удостоились наивысшего признания своей работы.
Отметили наградами байопик Европейская киноакадемия, Гильдия актеров, Британская академия, жюри «Золотого глобуса» и даже российская коллегия премии «Золотой орел», посчитавшая картину «лучшим зарубежным фильмом в российском прокате».
Колин Ферт, Хелена Бонем Картер и Джеффри Раш повествуют нам с экранов историю своих героев: короля Георга VI (отец Елизаветы II), его супруги королевы Элизабет (она же леди Елизавета Боуз-Лайон) и логопеда с нетрадиционными методами по имени Лайонел Лог.
Брат главного героя отрекается от титула и престола, поэтому герцог Йоркский вынужден занять его место и вступить в должность правителя Великобритании. Однако мужчина едва соглашается претендовать на трон. Во-первых, он сомневается в своих способностях стать руководителем государства, а во-вторых, его мучает страшный недуг — заикание.
Казалось бы, чего тут страшного: народ тебя любит и готов слушать любые изречения хоть целый день. Но публичные выступления отправляют главного героя в такие нервные конвульсии и приступы, что молчание становится единственным выходом. Правда, вечная «немота» тоже непристойна для королевской особы, поэтому Георг обращается за помощью к лучшим логопедам, а находит Лайонела Лога.
Где посмотреть: «Кинопоиск», Okko, "Триколор Кино и ТВ", Wink, viju
Фэнтезийное драмеди авторства Вуди Алена намеривалось получить «Оскар» 2012 года за декорации и режиссуру, а также стать лучшим фильмом. Однако золотая статуэтка досталась создателю проекта в номинации «лучший сценарий», что подтвердил и «Золотой глобус» в той же категории.
Удостоилась картина своих наград благодаря фантастической истории о писателе и безнадежном романтике по имени Гил Пендер (Оуэн Уилсон). Главный герой существует в 2010 году и работает шоураннером голливудских кинопроектов. Правда сам молодой человек уверен, что родился гораздо позже отведенного ему срока, ведь нет ничего лучше жизни в период 1920-х годов.
Однажды Гил вместе со своей невестой Инес (Рэйчел Макадамс) отправляется на каникулы в Париж. Но планы на поездку слегка меняются — парижский вояж превращается в путешествие в прошлое, где он встречается с Хемингуэем, Пикассо, Дали, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн и другими знаменитостями. Внезапно наш герой понимает, что взгляды этого времени ему близки, и хочет остаться там навсегда.
Вместе с героем Оуэна Уилсона («Локи») в 20 веке существуют персонажи в исполнении таких актеров, как Марион Котийяр («Джонни Д.»), Майкл Шин («Другой мир»), Кэти Бейтс («Американская история ужасов»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Курт Фуллер («Сверхъестественное»), Мими Кеннеди («Мыслить, как преступник»), Эдриан Броуди («Отель «Гранд Будапешт»), Кори Столл («Человек-Муравей»), и других.
Где посмотреть: «Кинопоиск», Okko, Ivi, KION, PREMIER, Wink.
Пожалуй, это южнокорейское драмеди — самый удивительный и необычный для обычного зрителя обладатель четырех «Оскаров». В 2020 году «Паразиты» победили как «лучший фильм» и «лучший фильм на иностранном языке», а его автора — Пон Джун-хо («Мать») — удостоили звания «лучший режиссер» и нагладили за «лучший сценарий», который он написал вместе с Хан Джин-вон.
Мрачная кинолента, рассказывающая о семье бедняков, обманом получивших работу в доме богачей, вызвала массу разнополярных отзывов. Профессиональные рецензенты хвалили иностранную работу, а остальная аудитория, в большинстве своем, удивлялась утрированной сатире и нелицеприятной «правде жизни» на экране. При этом во время Каннского кинофестиваля зрители устроили «Паразитам» 15-минутные овации.
События 131-минутного фильма завязаны на членах семейства Ким и их феноменальных аферах. По воле судьбы и государства им приходится сводить концы с концами в грязном и сыром полуподвале, воровать интернет у соседей и получать деньги от стихийных подработок.
Однажды друг сына семейства, собираясь на стажировку за границей, предлагает нашему герою подменить его и стать репетитором старшеклассницы из богатой семьи Пак. Недолго думая, парень подделывает диплом о высшем образовании и отправляется в шикарный дизайнерский особняк производить впечатление на хозяйку дома. Получив работу, ему на ум приходит и «необычный» план по трудоустройству родственников.
Чтобы понять, заслуженно ли черный фарс южнокорейского производства получил свои статуэтки — придется все же лично глянуть фильм. Вдруг он действительно рассказывает о более глубоких вещах, чем классическое противостояние «принцев и нищих».
Где посмотреть: идет в кино, Okko, «Кинопоиск», Ivi, START, KION, PREMIER, more.tv, "Триколор Кино и ТВ", "Кино1ТВ", Wink.
Предлагаем вам познакомиться и с победителем прошлого «Оскара», 2022 года, в номинации «лучший фильм», а по совместительству обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур) и лучший адаптированный сценарий. Отмечена картина была премиями Гильдии актеров и Британской академии.
Постановкой фильма и написанием сценария занималась кинематографистка Шан Хейдер, она же создатель эпизодов более популярного у зрителей проекта под названием «Оранжевый – хит сезона». Вместе с ней над сюжетом трудились Виктория Бедос («Вики»), Станислас Карре де Мальбер («Ледяное сердце»), Эрик Лартиго («Голос семьи Белье») и Томас Бидеген («Бюро»).
Кажется, это музыкальное драмеди миновало сознание российских зрителей благодаря своей недоступности в стримингах и не запоминающемуся актерскому составу. Лента рассказывает о семье глухих людей из Глостера, штат Массачусетс, промышляющей рыболовной ловлей. Единственный слышащий член семьи — 17-летняя Руби (Эмилия Джонс), которая помогает глухим родителям и брату жить и работать.
Однажды в школе ее приглашают стать участницей местного хора. И девушка внезапно осознает, что любит петь. Ее талант замечает и руководитель хора, который убеждает ее задуматься насчет музыкальной школы и дальнейшей профессии. Теперь девушка вынуждена выбирать между «беспомощной» семьей и новой мечтой.
В фильме также снимались Эухенио Дербес («Книга жизни»), Фердия Уолш-Пило («Викинги»), Трой Коцур («Клиника»), Марли Мэтлин («Скорая помощь»), Дэниэл Дюран («Ты»), Джон Фиоре («Сопрано»), Лонни Фармер («Маленькие женщины»), Кевин Чэпмен («Миллиардеры»), Эми Форсайт («Позолоченный век»).
Где посмотреть: Apple TV+.