Пять самых запоминающихся фильмов с премии «Оскар»

Торжественная 95-я церемония награждения премией «Оскар» состоится совсем скоро — 12 марта 2023 года. Рейтинги мероприятия из раза в раз продолжают падать, да и претенденты порой вызывают недоумение. Однако это событие не перестает оставаться одним из самых громких в мировой киноидустрии.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Полный список номинантов на «Оскар-2023», среди которых присутствует работа режиссеров из Якутии Максима и Евгении Арбугаевых, был объявлен еще в январе. В ожидании оглашения победителей и вручения заветной статуэтки предлагаем вам вспомнить, а также пересмотреть или познакомиться с самыми достойными фильмами-лауреатами или скандальными победителями прошлых лет.

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«Форест Гамп», 1994, США

Полувековая история Соединенных Штатов Америки, представленная глазами чудака из Алабамы — Фореста Гампа в исполнении Тома Хэнкса — появилась в зрительском доступе в 1994 году. Придумали ее сценаристы Эрик Рот («Загадочная история Бенджамина Баттона») и Уинстон Грум («На склоне лет»), а воплотил на экране режиссер Роберт Земекис.

Главный герой — недалекий, но добрый и открытый парень, который посвящает случайных прохожих в события своей необыкновенной жизни. Случайными очевидцами этой истории становятся и зрители, которые по ходу повествования со скамьи на остановке узнают судьбу персонажа.

Оказывается, что сызмальства Форест страдал от заболевания ног. Но насмешки соседских мальчишек надоели ему настолько, что в один прекрасный день герой Хэнкса открывает в себе уникальные способности к бегу. Единственной, кто поддерживал парня в его начинаниях, была его подруга Дженни (Робин Райт). И главный герой сетует, что во взрослой жизни их дороги разошлись.

Через год после кинотеатральной премьеры картина была номинирована на премию «Оскар-1995» в 11 категориях, из которых «сыграли» шесть. Мелодрама удостоилась золотых статуэток за лучший адаптивный сценарий, монтаж и визуальные эффекты, а также получила гордое звание «лучшего фильма». Помимо этого, Земекис был удостоен титула «лучший режиссер», а Том Хэнкс стал лучшим актером среди мужчин.

Не миновала «Фореста Гампа» вместе с его создателями и победа в трех номинациях «Золотого глобуса»: лучший фильм (драма), лучшая мужская роль (драма) и лучший режиссер. Отдельно кинолента была отмечена главными статуэтками Британской академии и премией Гильдии актеров.

Где посмотреть: Okko, Ivi, KION, PREMIER, «Кинопоиск», Wink, viju, "Смотрешка", "24ТВ".

«Король говорит!», 2010, Великобритания, США

Это не менее титулованная драма от режиссера Тома Хупера («Темные начала») по сценарию Дэвида Сайдлера («Сорая»), собравшая в 2011 году четыре статуэтки из 12 номинаций на «Оскар». Тогда фильм и его сценарий признали лучшими, а его создатель Хупер и исполнитель главной роли Колин Ферт удостоились наивысшего признания своей работы.

Отметили наградами байопик Европейская киноакадемия, Гильдия актеров, Британская академия, жюри «Золотого глобуса» и даже российская коллегия премии «Золотой орел», посчитавшая картину «лучшим зарубежным фильмом в российском прокате».

Колин Ферт, Хелена Бонем Картер и Джеффри Раш повествуют нам с экранов историю своих героев: короля Георга VI (отец Елизаветы II), его супруги королевы Элизабет (она же леди Елизавета Боуз-Лайон) и логопеда с нетрадиционными методами по имени Лайонел Лог.

Брат главного героя отрекается от титула и престола, поэтому герцог Йоркский вынужден занять его место и вступить в должность правителя Великобритании. Однако мужчина едва соглашается претендовать на трон. Во-первых, он сомневается в своих способностях стать руководителем государства, а во-вторых, его мучает страшный недуг — заикание.

Казалось бы, чего тут страшного: народ тебя любит и готов слушать любые изречения хоть целый день. Но публичные выступления отправляют главного героя в такие нервные конвульсии и приступы, что молчание становится единственным выходом. Правда, вечная «немота» тоже непристойна для королевской особы, поэтому Георг обращается за помощью к лучшим логопедам, а находит Лайонела Лога.

Где посмотреть: «Кинопоиск», Okko, "Триколор Кино и ТВ", Wink, viju

«Полночь в Париже», 2011, США, Испания

Фэнтезийное драмеди авторства Вуди Алена намеривалось получить «Оскар» 2012 года за декорации и режиссуру, а также стать лучшим фильмом. Однако золотая статуэтка досталась создателю проекта в номинации «лучший сценарий», что подтвердил и «Золотой глобус» в той же категории.

Удостоилась картина своих наград благодаря фантастической истории о писателе и безнадежном романтике по имени Гил Пендер (Оуэн Уилсон). Главный герой существует в 2010 году и работает шоураннером голливудских кинопроектов. Правда сам молодой человек уверен, что родился гораздо позже отведенного ему срока, ведь нет ничего лучше жизни в период 1920-х годов.

Однажды Гил вместе со своей невестой Инес (Рэйчел Макадамс) отправляется на каникулы в Париж. Но планы на поездку слегка меняются — парижский вояж превращается в путешествие в прошлое, где он встречается с Хемингуэем, Пикассо, Дали, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн и другими знаменитостями. Внезапно наш герой понимает, что взгляды этого времени ему близки, и хочет остаться там навсегда.

Где посмотреть: «Кинопоиск», Okko, Ivi, KION, PREMIER, Wink.

«Паразиты», 2019, Южная Корея

Пожалуй, это южнокорейское драмеди — самый удивительный и необычный для обычного зрителя обладатель четырех «Оскаров». В 2020 году «Паразиты» победили как «лучший фильм» и «лучший фильм на иностранном языке», а его автора — Пон Джун-хо («Мать») — удостоили звания «лучший режиссер» и нагладили за «лучший сценарий», который он написал вместе с Хан Джин-вон.

Мрачная кинолента, рассказывающая о семье бедняков, обманом получивших работу в доме богачей, вызвала массу разнополярных отзывов. Профессиональные рецензенты хвалили иностранную работу, а остальная аудитория, в большинстве своем, удивлялась утрированной сатире и нелицеприятной «правде жизни» на экране. При этом во время Каннского кинофестиваля зрители устроили «Паразитам» 15-минутные овации.

События 131-минутного фильма завязаны на членах семейства Ким и их феноменальных аферах. По воле судьбы и государства им приходится сводить концы с концами в грязном и сыром полуподвале, воровать интернет у соседей и получать деньги от стихийных подработок.

Однажды друг сына семейства, собираясь на стажировку за границей, предлагает нашему герою подменить его и стать репетитором старшеклассницы из богатой семьи Пак. Недолго думая, парень подделывает диплом о высшем образовании и отправляется в шикарный дизайнерский особняк производить впечатление на хозяйку дома. Получив работу, ему на ум приходит и «необычный» план по трудоустройству родственников.

Чтобы понять, заслуженно ли черный фарс южнокорейского производства получил свои статуэтки — придется все же лично глянуть фильм. Вдруг он действительно рассказывает о более глубоких вещах, чем классическое противостояние «принцев и нищих».

Где посмотреть: идет в кино, Okko, «Кинопоиск», Ivi, START, KION, PREMIER, more.tv, "Триколор Кино и ТВ", "Кино1ТВ", Wink.

«CODA: Ребенок глухих родителей», 2020, Франция, Канада, США

Предлагаем вам познакомиться и с победителем прошлого «Оскара», 2022 года, в номинации «лучший фильм», а по совместительству обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур) и лучший адаптированный сценарий. Отмечена картина была премиями Гильдии актеров и Британской академии.

Постановкой фильма и написанием сценария занималась кинематографистка Шан Хейдер, она же создатель эпизодов более популярного у зрителей проекта под названием «Оранжевый – хит сезона». Вместе с ней над сюжетом трудились Виктория Бедос («Вики»), Станислас Карре де Мальбер («Ледяное сердце»), Эрик Лартиго («Голос семьи Белье») и Томас Бидеген («Бюро»).

Кажется, это музыкальное драмеди миновало сознание российских зрителей благодаря своей недоступности в стримингах и не запоминающемуся актерскому составу. Лента рассказывает о семье глухих людей из Глостера, штат Массачусетс, промышляющей рыболовной ловлей. Единственный слышащий член семьи — 17-летняя Руби (Эмилия Джонс), которая помогает глухим родителям и брату жить и работать.

Однажды в школе ее приглашают стать участницей местного хора. И девушка внезапно осознает, что любит петь. Ее талант замечает и руководитель хора, который убеждает ее задуматься насчет музыкальной школы и дальнейшей профессии. Теперь девушка вынуждена выбирать между «беспомощной» семьей и новой мечтой.