Лайам Нисон: спин-оффы только вредят «Звёздным войнам»

Лайам Нисон в ленте «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» воплотил образ одного из самых могучих джедаев — благородного Квай-Гон Джинна. Знаменитый актёр недавно заявил, что огромное количество спин-оффов только вредят культовой франшизе, лишая её былой загадочности и магии.

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны" Кадр из фильма "Звездные войны"

У «Звёздных войн» так много спин-оффов. Из-за них франшиза странным образом лишается таинственности и магии.

Нисон также подтвердил, что сейчас он не заинтересован в возвращении в мир «Звёздных войн». Напомним, Лайам отметился в роли духа Квай-Гона в прошлогоднем сериале «Оби-Ван Кеноби». Ещё он признался, что съёмки в «Скрытой угрозе» были прекрасным временем.