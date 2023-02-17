Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Лайам Нисон: спин-оффы только вредят «Звёздным войнам»

Чемпионат.com

Лайам Нисон в ленте «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» воплотил образ одного из самых могучих джедаев — благородного Квай-Гон Джинна. Знаменитый актёр недавно заявил, что огромное количество спин-оффов только вредят культовой франшизе, лишая её былой загадочности и магии.

Лайам Нисон: спин-оффы только вредят «Звёздным войнам»
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"Кадр из фильма "Звездные войны"

У «Звёздных войн» так много спин-оффов. Из-за них франшиза странным образом лишается таинственности и магии.

Нисон также подтвердил, что сейчас он не заинтересован в возвращении в мир «Звёздных войн». Напомним, Лайам отметился в роли духа Квай-Гона в прошлогоднем сериале «Оби-Ван Кеноби». Ещё он признался, что съёмки в «Скрытой угрозе» были прекрасным временем.

Просто не могу поверить, что время пролетело так быстро. Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне.

Фильмы,Лайам Нисон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий