Почему невозможно оторваться от фильма  «Аферисты»

На сервисе Apple TV+ выходит плутовской триллер «Аферисты» — дебютная полнометражная работа режиссера сериалов «Андор» и «Шерлок» Бенджамина Карона. О том, что получилось из истории, в которой герои Джулианны Мур, Себастиана Стэна и Джона Литгоу увлеченно обманывают друг друга, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Том (Джастис Смит) содержит маленький книжный магазин и ничем не напоминает сына одного из богатейших людей Нью-Йорка (Джон Литгоу). Независимость от отца, увлеченного новой любовницей (Джулианна Мур), книготорговец демонстрирует успешно, пока в его магазин однажды вечером не заглядывает Сэнди (Бриана Миддлтон). Девушка явно стесняется, не может заплатить за нужную книжку, но так очаровательна, что Том дарит ей выбранный томик и приглашает в японский ресторан. Так начинается роман.

Видео дня

Том и Сэнди души друг в друге не чают, она цитирует ему трюизм Толстого про счастливые семьи, и все идет замечательно до того момента, когда на пороге ее квартиры появляется брат, которому срочно нужны деньги. Том обращается к отцу, Сэнди стремительно исчезает, следы ведут к загадочному Максу (Себастиан Стэн), который каким-то образом связан не только с пропавшей возлюбленной, но и с мачехой Тома.

Lenta.ru

Есть особая категория фильмов с вполне конкретным определением. Некоторые называют такие картины «кино на вечер», в английском есть понятие midnight movie — и оно, пожалуй, даже точнее. Такие фильмы действительно хорошо смотреть, когда во внешний мир уже пришла темнота и постепенно расширяет свои границы с каждым погашенным окном. Лучше всего в этом качестве работают, разумеется, плутовские триллеры с легким налетом фильма-нуар. Каждому из героев есть что скрывать, каждый носит маску, которую очевидно придется сбросить ближе к финальным титрам. Такой формат еще и безупречен для стриминговых сервисов.

Когда в кинотеатрах царят бестолковые блокбастеры, зрителя легко завоевать такими вот картинами с человеческим лицом — особенно если это лицо известно зрителю настолько, чтобы считать незнакомого артиста кем-то вроде воображаемого члена семьи

Кастинг «Аферистов» в этом смысле едва ли не главная (но, кстати, не единственная) удача фильма. Джулианна Мур уже готова превратиться в гранд-даму американского кино, встав наравне с Мерил Стрип. В то же время актриса по-прежнему хочет удивлять зрителя, не утратила профессиональной пластичности, хотя доказывать ей совершенно никому и ничего не надо. С годами Мур все больше к лицу роли женщин на грани нервного срыва или авантюристок с обаятельно перверсивными наклонностями. «Аферисты» дарят Джулианне возможность проявить себя в обоих этих амплуа.

Ее партнер — Себастиан Стэн, мужчина со скульптурными чертами внешности, но пока не определившийся, куда он хочет вынырнуть из киновселенной Marvel (там он, напомним, Зимний солдат — фронтовой товарищ Капитана Америки). Мир «Аферистов» Стэну отлично подходит. Здесь можно ходить в черном и загадочно молчать — это у актера получается лучше всего. Он в большей степени создает атмосферу загадки: герой Себастиана наименее раскрыт, так что, возможно, в случае успеха «Аферистов» Apple задумается и над сольным фильмом о его персонаже. Наконец, второй план успешно заполняет фигура Джона Литгоу — тоже не чужого русскому зрителю человека.

Lenta.ru

Несмотря на маньяка Троицу из «Декстера», Литгоу все равно транслирует прежде всего уют и люксовый комфорт. Причем делает это настолько уверенно и внятно, что можно почувствовать себя в нью-йоркском пентхаусе, не вставая с икеевского дивана где-нибудь в Строгино

«Аферисты» это режиссерский дебют Бенджамина Карона, который шел к этой точке через сериальный опыт (в резюме — «Шерлок» и «Андор») и работу в театре. Учитывая, что он работал еще и постановщиком видеоверсии прощального концерта Simply Red, нет ничего удивительного в том, что Карон понимает ценность правильно собранного актерского ансамбля и умеет красиво снимать рыжеволосых людей. На каждого здесь приходятся свои 15-20 минут славы — фильм поделен на главы, названные именами центральных персонажей.

Очевидно, что Карон понимает и то, что присутствие в фильме темной лошадки усиливает интригу. В этом качестве в «Аферистах» выступают Бриана Миддлтон и ее героиня. Сэнди — наиболее проработанная героиня, которая большую часть времени остается на периферии действия, но все же приковывает к себе внимание. В этом заслуга актрисы Миддлтон, работу которой уже высоко оценили даже те критики, которые фильм в целом восприняли скептически.

Претензии вполне понятны: для критиков особенно мучительны фильмы, о которых невозможно что-то сказать без спойлеров, приходится выкручиваться анализом актерской игры и режиссуры

У «Аферистов», собственно, и правда есть все основные минусы фильма-головоломки. Разгадка и развязка, при всей логичности, просчитывается чуть раньше, чем надо бы, и недостаточно поражает воображение. Кроме того, некоторый дефект заложен уже самим жанром, по определению предполагающим известную одноразовость. И тем не менее «Аферистам» хочется многое простить, тем более что поворотами сюжета их ценность не исчерпывается.

Lenta.ru

Здесь неброско, но остроумно показан Нью-Йорк — город, который на экране появляется хотя и часто, но все больше декоративно, штампованно. Пространство кадра то сжимается до тесноты съемной комнатушки Сэнди, то расширяется до роскошного пентхауса. Эта тревожная гуттаперчевость места действия усилена прекрасной синтезаторной готикой от великолепного Клинта Манселла. Ну и, в конце концов, это кино о том, что любовь способна преодолеть самые хитроумные жульнические комбинации — не так уж и мало для фильма на один вечер.