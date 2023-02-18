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1 час назад

Около 30 фильмов с господдержкой выйдут в прокат до конца 2023 года

Газета.Ru

Порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, выйдут в российский прокат до конца 2023 года, сообщает ТАСС.

30 фильмов с господдержкой выйдут в прокат до конца 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Около 13 картин выйдут на отечественные экраны в ближайший месяц: в период с 16 февраля по 16 марта.

Также уточняется, что 5 фильмов с господдержкой уже успели выйти в прокат с начала 2023 года.

Среди будущих проектов, созданных при господдержке, называются "Снежная королева: Разморозка" (в прокате с 16 февраля), "Папы против мам" (в прокате с 23 февраля), "Нюрнберг", который выйдет в прокат 2 марта, "Идеальный брат" и "Поехавшая" — оба фильма выйдут на экраны 8 марта.

Также среди весенних релизов заявлены фильмы "Вызов" с Юлией Пересильд и "Холоп 2" с Милошем Биковичем.

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