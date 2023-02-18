30 фильмов с господдержкой выйдут в прокат до конца 2023 года

Порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, выйдут в российский прокат до конца 2023 года, сообщает ТАСС.

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Около 13 картин выйдут на отечественные экраны в ближайший месяц: в период с 16 февраля по 16 марта.

Также уточняется, что 5 фильмов с господдержкой уже успели выйти в прокат с начала 2023 года.

Среди будущих проектов, созданных при господдержке, называются "Снежная королева: Разморозка" (в прокате с 16 февраля), "Папы против мам" (в прокате с 23 февраля), "Нюрнберг", который выйдет в прокат 2 марта, "Идеальный брат" и "Поехавшая" — оба фильма выйдут на экраны 8 марта.