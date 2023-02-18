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36 минут назад

Вышел новый трейлер фильма «Нюрнберг»

Деловая газета "Взгляд"

Компания «НМГ Кинопрокат», Продюсерский центр «Синема Продакшн» и «Газпром-медиа» выпустили новый трейлер фильма «Нюрнберг».

Картина Николая Лебедева выйдет в широкий прокат 2 марта 2023 года. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, сложно переоценить роль трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры, обеспечения незыблемости всех итогов минувшей войны.

Он отметил, что российских фильм «Нюрнберг» внесет значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории.

В фильме речь пойдет о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали руководители Третьего Рейха. Их обвинили в военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и геноциде.

Фильм снят при финансовой поддержке Минкульта России, в том числе при содействии правительства Калининградской области и Российского исторического общества, при участии Фонда Александра Печерского. Основой сценария стал роман юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные».

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