Вышел новый трейлер фильма «Нюрнберг»

Компания «НМГ Кинопрокат», Продюсерский центр «Синема Продакшн» и «Газпром-медиа» выпустили новый трейлер фильма «Нюрнберг».

Картина Николая Лебедева выйдет в широкий прокат 2 марта 2023 года. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, сложно переоценить роль трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры, обеспечения незыблемости всех итогов минувшей войны.

Он отметил, что российских фильм «Нюрнберг» внесет значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории.

В фильме речь пойдет о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали руководители Третьего Рейха. Их обвинили в военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и геноциде.