Завершены съемки фильма "Планета обезьян: Королевство"

Режиссер фильма "Планета обезьян: Королевство" Уэс Болл заявил о завершении съемок ленты. На экраны картина выйдет 24 мая 2024 года.

Болл выложил в соцсети ролик, на котором несколько приматов машут зрителям, намекая на скорую встречу на экране. Сам режиссер сопроводил пост лаконичной фразой: "Это конец съемок".

Напомним, картина является продолжением фильма "Планета обезьян: Война". Но действие развернется спустя много лет после событий предыдущей ленты.