Премьера фильма «Бешенство» состоится в кинотеатрах РФ 23 февраля

Уже на этой неделе, 23 февраля, в кинотеатрах России состоится премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Бешенство» (18+) с Алексеем Серебряковым в главной роли. Основой для фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году.
По сюжету, отец привозит своего сына в тайгу в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Однако в районе начинается эпидемия бешенства у диких животных, в связи с чем главные герои кинокартины оказываются в западне.
Продюсер фильма Павел Буря решил снять этот фильм сразу же после публикаций СМИ о том, что в Амурской области зарегистрированы несколько случаев нападения бешеных волков на людей в 2019 году.
«Вспышки бешенства в Амурской области периодически случаются, но о том, что эта болезнь поразила волков, я услышал впервые», – рассказал Буря.
В этом фильме также поднимается тема наркозависимости. Над сценарием работал Алексей Казаков, а в качестве оператора выступил Юрий Никогосов.
Натурные съёмки проходили на Алтае и Камчатке. Деревушку, на жителей которой нападают бешеные волки, нашли на Алтае. Зимовье, где разворачивается действие в кульминационных сценах, выстроили там же – на Семинском перевале, возле Камня желаний. Съёмки на Алтае стартовали в декабре 2020 года.
В съёмках фильма также принимали участие Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Александр Устюгов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина и другие.