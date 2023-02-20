Премьера фильма «Бешенство» состоится в кинотеатрах РФ 23 февраля

Уже на этой неделе, 23 февраля, в кинотеатрах России состоится премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Бешенство» (18+) с Алексеем Серебряковым в главной роли. Основой для фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году.

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По сюжету, отец привозит своего сына в тайгу в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Однако в районе начинается эпидемия бешенства у диких животных, в связи с чем главные герои кинокартины оказываются в западне.

Продюсер фильма Павел Буря решил снять этот фильм сразу же после публикаций СМИ о том, что в Амурской области зарегистрированы несколько случаев нападения бешеных волков на людей в 2019 году.

«Вспышки бешенства в Амурской области периодически случаются, но о том, что эта болезнь поразила волков, я услышал впервые», – рассказал Буря.

В этом фильме также поднимается тема наркозависимости. Над сценарием работал Алексей Казаков, а в качестве оператора выступил Юрий Никогосов.