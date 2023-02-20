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1 час назад

Премьера фильма «Бешенство» состоится в кинотеатрах РФ 23 февраля

FBM.ruиещё 1

Уже на этой неделе, 23 февраля, в кинотеатрах России состоится премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Бешенство» (18+) с Алексеем Серебряковым в главной роли. Основой для фильма послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году.

Премьера фильма «Бешенство» состоится в кинотеатрах РФ 23 февраля
Фото: FBM.ruFBM.ru

По сюжету, отец привозит своего сына в тайгу в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Однако в районе начинается эпидемия бешенства у диких животных, в связи с чем главные герои кинокартины оказываются в западне.

Продюсер фильма Павел Буря решил снять этот фильм сразу же после публикаций СМИ о том, что в Амурской области зарегистрированы несколько случаев нападения бешеных волков на людей в 2019 году.

«Вспышки бешенства в Амурской области периодически случаются, но о том, что эта болезнь поразила волков, я услышал впервые», – рассказал Буря.

В этом фильме также поднимается тема наркозависимости. Над сценарием работал Алексей Казаков, а в качестве оператора выступил Юрий Никогосов.

Натурные съёмки проходили на Алтае и Камчатке. Деревушку, на жителей которой нападают бешеные волки, нашли на Алтае. Зимовье, где разворачивается действие в кульминационных сценах, выстроили там же – на Семинском перевале, возле Камня желаний. Съёмки на Алтае стартовали в декабре 2020 года.

В съёмках фильма также принимали участие Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Александр Устюгов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина и другие.

Фильмы,Георгий Дронов,Кирилл Полухин,Алексей Серебряков,Александр Устюгов,Дмитрий Дьяченко,Алексей Казаков,Анна Уколова,Евгений Ткачук,
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