Автор «Винни-Пуха: Кровь и мёд» хочет снять хоррор по «Черепашкам-ниндзя»

Режиссёр хоррора «Винни-Пуха: Кровь и мёд» Рис Фрейк-Уотерфилд хочет расширить свою киновселенную хоррором по «Черепашкам-ниндзя». Но есть проблема — у него нет прав на эту знаменитую франшизу.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В случае с Черепахами я бы хотел видеть, как они, например, в переулке режут людей, скармливают их своему крысиному королю с пиццей или что-то в этом роде. Надеюсь, я смогу получить авторские права для этого дела.

Ранее Фрейк-Уотерфилд заявлял, что он уже работает над хоррор-адаптациями «Бемби» и «Питера Пэна». Ещё он изъявлял желание снять ужастик про Телепузиков.

Конечная цель автора — создать свою киновселенную ужасов из героев известных произведений, в которой персонажи будут встречаться друг с другом в кроссоверах. Однако и на этом Фрейк-Уотерфилд, кажется, не остановится. Он планирует пополнить свою киновселенную другими произведениями, включая сказки и городские легенды, знакомые многим людям с детства.