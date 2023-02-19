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1 час назад

"Лило и Стич" выйдет в формате полнометражного фильма

Мария Иглина

Главную роль в предстоящем полнометражной картине по мультфильму "Лило и Стич" исполнит звезда "Мальчишника в Вегасе" Зак Галифианакис. Об этом сообщает издание The Hollwood Reporter.

"Лило и Стич" выйдет в формате полнометражного фильма
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

По данным TheWrap, Галифианакис воплотит на экране одноглазого пришельца Прикли, которому поручено доставить Стича обратно в Галактику.

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Известно, что постановкой фильма займется Дин Флейшер-Кэмп, который работал над мультфильмом "Марсель, ракушка в ботинках".

Ранее стало известно, что Киану Ривз овладел нунчаками для "Джона Уика 4".

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