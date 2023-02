В Лондоне назовут имена лауреатов кинопремии BAFTA

Второе место по числу номинаций делят между собой ирландский фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдона и "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий".