В Лондоне назовут имена лауреатов кинопремии BAFTA

Имена лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), огласят в воскресенье в Лондоне. Местом проведения 76-й церемонии станет Королевский фестиваль-холл в комплексе "Саутбэнк центр" на южном берегу Темзы, всего на награду в 25 категориях претендуют 45 фильмов.

Фото: Unsplash Unsplash

Лидером по количеству номинаций на премию стала антивоенная драма "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) германского режиссера Эдварда Бергера. Лента претендует на победу в 14 категориях.

Видео дня

Двухчасовой фильм, основанный на одноименном антивоенном романе Эриха Марии Ремарка (1898-1970), представлен в номинациях "Лучший фильм", "Лучший неанглоязычный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший кастинг", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". "Бронзовую маску" картина также может получить за работу художника-постановщика, дизайн костюмов, макияж и прически, звук, визуальные эффекты.

До этого единственным фильмом не на английском языке, который удостаивался такого большого количества номинаций, была картина "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (Wo hu cang long, 2000). В итоге эта лента тайваньского режиссера Энга Ли получила в 2001 году четыре "бронзовые маски", а позже столько же "Оскаров" американской киноакадемии.

Второе место по числу номинаций делят между собой ирландский фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдона и "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий".

Фильм "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана получил девять номинаций, а лента "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда - пять. Между перечисленными пятью картинами и развернется борьба за победу в номинации "Лучший фильм".

Лучшие актер, актриса, режиссер

За звание лучшего актера в этом году поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит", The Whale, 2022), Дэрил Маккормак ("Любовь по вызову", Good Luck to You, Leo Grande, 2022), Пол Мескал ("Солнце мое", Afetrsun, 2022) и Билл Найи ("Жить", Living, 2022).

Список лучших режиссеров этого года, по мнению членов BAFTA, выглядит следующим образом: Эдвард Бергер, Мартин Макдона, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Тодд Филд, Пак Чхан-ук ("Решение уйти", Hyeeojil gyeolsim, 2022).

Ставки букмекеров

Если верить британским букмекерам, то наибольшие шансы получить премию как лучший фильм у ленты "Банши Инишерина". По оценкам конторы Paddy Power ("Пэдди пауэр"), вероятность его победы в этой номинации превышает 77%. Точно так же наиболее высокие шансы (62%) получить свою первую "бронзовую маску" в номинации "Лучшая мужская роль" у ирландца Колина Фаррелла. Он сыграл в драме роль фермера Патрика, с которым отказался общаться его лучший друг Колм Доэрти, и за эту роль получил "Золотой глобус" и вошел в число претендентов на "Оскар". Ранее 46-летний Фаррелл даже не номинировался ни на британскую кинопремию, ни на "Оскар".

Согласно оценкам Paddy Power, 53-летняя американка Кейт Бланшетт будет удостоена премии BAFTA за роль дирижера и композитора Лидии Тар, что стало четвертой "Бронзовой маской" в ее карьере, в борьбе за лучшую режиссуру верх одержат Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за "Все везде и сразу", а лучшим неанглоязычным фильмом с вероятностью почти 90% станет "На Западном фронте без перемен".

Без российских фильмов

Ни один российский фильм на премию на этот раз вновь номинирован не был. Однако в короткий список претендентов в категории "Лучший документальный фильм" вошла американская лента "Навальный" (Navalny, 2022) режиссера Дэниела Роэра.

Вести церемонию будут британский актер Ричард Грант и британская телеведущая Элисон Хаммонд.