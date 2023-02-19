Режиссеру, изобразившему Винни-Пуха злодеем, угрожают смертью

В США пригрозили смертью режиссеру, изобразившему в роли злодея "добряка" Винни-Пуха. Речь идет о "Винни-Пухе: Кровь и мед", новом микробюджетном фильме ужасов с рейтингом R, в котором Пух вступает на гораздо более темную территорию, чем мог себе представить даже Иа-Иа.

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Теперь он яростно терроризирует отдаленный дом, где проживают молодые женщины. Бесчисленные заветные персонажи и раньше переходили в другие образы, но, возможно, никогда так резко и жестоко, как Пух, ставший по воле сценариста и режиссера в одном лице злобным маньяком.

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Как сообщает Associated Press. Пух, Пятачок, Канга, Сова, Иа-Иа и Кристофер Робин стали общественным достоянием 1 января прошлого года, когда истек срок действия авторских прав на книгу А. Милна 1926 года "Винни-Пух" с иллюстрациями Шепарда. Всего год спустя Пуха и Пятачка теперь можно увидеть в кровавой ярости в кинотеатрах по всей Америке: головокружительное событие, которое произошло быстрее, чем добродушный медведь успел бы сказать: "Ой, да ладно". Другими словами, после того, как истекли авторские права на книгу, разные "авторы" могут по-своему "интерпретировать" характер и поведение любимых детьми персонажей.

Несмотря на то, что фильм "Винни-Пух: Кровь и мед" стоит менее 100 тысяч долларов, он выйдет в пятницу на примерно 1500 экранах в Северной Америке, что является необычно большим тиражом для фильма с таким небольшим финансированием. Он уже заработал миллион долларов в Мексике и получил контракты на показ в разных странах. Похоже, что для Уотерфилда, британского кинопродюсера, режиссера этого "творения", который выпустил фильмы с говорящим названием - "Отель динозавров" и "Убийство на Пасху", успех хоррора про Винни-Пуха уже превзошел все ожидания.

В настоящее время он не показывается в Америке, а обосновался в Амстердаме, опасаясь мести тысяч пользователей, которые оставили гневные комментарии к трейлеру фильма. Несколько человек пригрозили ему расправой и даже смертью, а один написал, что подал заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против Уотерфилда. Но и эти угрозы не останавливают "новатора", который решил эксплуатировать в будущем любимые детьми персонажи.

"Когда Супермен и Бэтмен станут достоянием общественности (истечет срок действия авторских прав), я уверен, что будут сняты дикие фильмы, - сказал сценарист, режиссер и сопродюсер "Винни-Пух: Кровь и мед" Риз Уотерфилд. - Будет так много разных и крутых интерпретаций. Я мог бы сделать одну".