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1 час назад

Актер Маклаков сравнил Майора Грома с Сергеем Бодровым

Слово и Дело

Актер Алексей Маклаков тепло высказался о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Он даже сравнил главного героя со звездой «Брата» Сергеем Бодровым.

Актер Маклаков сравнил Майора Грома с Сергеем Бодровым
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По мнению артиста, картина Олега Трофима произвела фурор в отечественном кинематографе. Фильм уже конкурирует с западными лентами, отметил Маклаков.

«Если говорить о главном герое "Майора Грома", то у нас после любимого всеми Сережи Бодрова был некий провал в поиске героя сегодняшнего времени. Поэтому майор Гром как киногерой собрал вокруг себя огромное количество зрителей», — добавил артист в интервью «Газете.Ru».

Он считает, что фильм оказывает положительное влияние на молодежь. Он убежден, что «Майор Гром» делает мальчиков мужественнее, а девочек — настоящими женщинами, которые хотят бороться со злом. По его мнению, киноленту можно назвать гордостью России и доказательством того, что в стране могут создавать сильные фильмы.

Фильмы,Брат,Олег Трофим,Сергей Бодров,Алексей Маклаков,
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