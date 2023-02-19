Актер Маклаков сравнил Майора Грома с Сергеем Бодровым

«Если говорить о главном герое "Майора Грома", то у нас после любимого всеми Сережи Бодрова был некий провал в поиске героя сегодняшнего времени. Поэтому майор Гром как киногерой собрал вокруг себя огромное количество зрителей», — добавил артист в интервью «Газете.Ru».

Он считает, что фильм оказывает положительное влияние на молодежь. Он убежден, что «Майор Гром» делает мальчиков мужественнее, а девочек — настоящими женщинами, которые хотят бороться со злом. По его мнению, киноленту можно назвать гордостью России и доказательством того, что в стране могут создавать сильные фильмы.