Звезда "Мальчишника в Вегасе" сыграет в ремейке "Лило и Стича"

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Режиссером ленты выступает Дин Флейшер-Кэмп, снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках», который получил номинацию на «Оскар»-2023. Ремейк планируется выпустить на стриминговом сервисе Disney+.

Сюжет «Лило и Стича» посвящен гавайской девочке, которая заводит дружбу с энергичным инопланетянином Стичем. В настоящий момент, пишет The Hollywood Reporter, ведутся поиски актрис на роли Лило и ее старшей сестры. Стич в ремейке будет создан с помощью компьютерной графики.