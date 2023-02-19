Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Звезда "Мальчишника в Вегасе" Зак Галифианакис сыграет в ремейке "Лило и Стича"

Газета.Ru

Звезда комедийной франшизы «Мальчишник в Вегасе» Зак Галифианакис снимется в игровом ремейке мультфильма Disney «Лило и Стич» 2002 года, сообщает The Hollywood Reporter. Какого персонажа сыграет актер, пока не известно.

Звезда "Мальчишника в Вегасе" сыграет в ремейке "Лило и Стича"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером ленты выступает Дин Флейшер-Кэмп, снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках», который получил номинацию на «Оскар»-2023. Ремейк планируется выпустить на стриминговом сервисе Disney+.

Сюжет «Лило и Стича» посвящен гавайской девочке, которая заводит дружбу с энергичным инопланетянином Стичем. В настоящий момент, пишет The Hollywood Reporter, ведутся поиски актрис на роли Лило и ее старшей сестры. Стич в ремейке будет создан с помощью компьютерной графики.

Как отмечает издание, для Галифианакиса «Лило и Стич» станут возвращением в студийный кинематограф после фэнтезийного фильма Disney «Излом времени», вышедшего в 2018 году.

Фильмы,Лило и Стич,Оскар,Мальчишник в Вегасе,Излом времени,Зак Галифианакис,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий