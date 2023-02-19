Звезда "Мальчишника в Вегасе" сыграет в ремейке "Лило и Стича"

Звезда комедийной франшизы «Мальчишник в Вегасе» Зак Галифианакис снимется в игровом ремейке мультфильма Disney «Лило и Стич» 2002 года, сообщает The Hollywood Reporter. Какого персонажа сыграет актер, пока не известно.
Режиссером ленты выступает Дин Флейшер-Кэмп, снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках», который получил номинацию на «Оскар»-2023. Ремейк планируется выпустить на стриминговом сервисе Disney+.
Сюжет «Лило и Стича» посвящен гавайской девочке, которая заводит дружбу с энергичным инопланетянином Стичем. В настоящий момент, пишет The Hollywood Reporter, ведутся поиски актрис на роли Лило и ее старшей сестры. Стич в ремейке будет создан с помощью компьютерной графики.
Как отмечает издание, для Галифианакиса «Лило и Стич» станут возвращением в студийный кинематограф после фэнтезийного фильма Disney «Излом времени», вышедшего в 2018 году.