У Kingsman может появиться продолжение

"Знаете что. Думаю, что да. При условии, что мне очень понравится сценарий и сюжетная линия с ним. Потому что просто так проводить шесть месяцев за отработкой сценических боев мне не хотелось бы, вот, в самом деле. Людям нравится, но мне это ничего не дает, это только выматывает… А вот посмотреть, каково это, быть тридцатипятилетним членом Kingsman, потому что и я уже не тот парнишка, что раньше? Вот это действительно по мне".