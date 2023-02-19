У Kingsman может появиться продолжение

Британский актер Тэрон Эджертон поделился в интервью Radio Times своим видением будущего франшизы Kingsman, в которой он Эггси, одного из самых узнаваемых персонажей в своей карьере. Он признался, что ему было бы любопытно посмотреть, что "десять лет службы сотворили с Эггси".
Отвечая на вопрос о том, готов ли он вернуться к вселенной Kingsman, актер ответил:
"Знаете что. Думаю, что да. При условии, что мне очень понравится сценарий и сюжетная линия с ним. Потому что просто так проводить шесть месяцев за отработкой сценических боев мне не хотелось бы, вот, в самом деле. Людям нравится, но мне это ничего не дает, это только выматывает… А вот посмотреть, каково это, быть тридцатипятилетним членом Kingsman, потому что и я уже не тот парнишка, что раньше? Вот это действительно по мне".