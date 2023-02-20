"Человек-муравей и Оса: Квантомания" собрал $225 млн за первые выходные проката

Супергеройский блокбастер Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который стал первой главой пятой фазы киновселенной Marvel и 31-й лентой во всей франшизе, заработал $225 млн за первый уикенд после старта проката. $104 млн из этой суммы картина собрала в домашнем североамериканском регионе, еще $121 млн принесли зарубежные рынки, передает Collider.

Как отмечает издание, выступление фильма пока соответствует пятничным прогнозам, однако не дотягивает до изначальных расчетов, по которым лента должна была добиться $255 млн за первые выходные. В частности, «Квантоманию» пока принимают сдержаннее ожидаемого в Азии, несмотря на редкий случай релиза в Китае одновременно со всем миром (там фильм взял только $19,2 млн). В то же время, напоминает Collider, предыдущие две картины про Человека-муравья собирали в целом меньше других релизов Marvel ($519 млн и $622 млн соответственно) и не воспринимались зрителями как крупные кинособытия.