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2 часа назад

Фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" собрал $225 млн за первые выходные проката

Газета.Ru

Супергеройский блокбастер Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который стал первой главой пятой фазы киновселенной Marvel и 31-й лентой во всей франшизе, заработал $225 млн за первый уикенд после старта проката. $104 млн из этой суммы картина собрала в домашнем североамериканском регионе, еще $121 млн принесли зарубежные рынки, передает Collider.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" собрал $225 млн за первые выходные проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает издание, выступление фильма пока соответствует пятничным прогнозам, однако не дотягивает до изначальных расчетов, по которым лента должна была добиться $255 млн за первые выходные. В частности, «Квантоманию» пока принимают сдержаннее ожидаемого в Азии, несмотря на редкий случай релиза в Китае одновременно со всем миром (там фильм взял только $19,2 млн). В то же время, напоминает Collider, предыдущие две картины про Человека-муравья собирали в целом меньше других релизов Marvel ($519 млн и $622 млн соответственно) и не воспринимались зрителями как крупные кинособытия.

По сюжету «Человека-муравья и Осы» супергерои Скотт Лэнг (Человек-муравей) и Хоуп ван Дайн (Оса) вместе со своими родными исследуют Квантовый мир и сталкиваются с новым злодеем — Кангом Завоевателем. В картине снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Джонатан Мейджорс.

Ранее «Аватар 2» обогнал фильм «Титаник» и стал третьей самой кассовой лентой в истории.

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