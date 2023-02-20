"Праведник" лидировал в кинопрокате РФ и СНГ на выходных

Военно-исторический кинофильм «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 120,5 млн руб. за минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com на основе данных за период с 16 по 19 февраля.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В центре сюжета — история офицера Красной армии Николая Киселева, который выводит из оккупированного фашистской армией белорусского села Долгиново за линию фронта свыше 200 человек. В ролях: Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и другие.

На втором месте расположилась семейная комедия «Чебурашка», собравшая 96,5 млн руб. за выходные. На третьем — российская мелодрама «Непослушная», заработавшая за уик-энд 78,2 млн руб.