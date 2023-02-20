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1 час назад

Военная драма "Праведник" лидировала в кинопрокате РФ и СНГ на выходных

Газета.Ru

Военно-исторический кинофильм «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 120,5 млн руб. за минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com на основе данных за период с 16 по 19 февраля.

"Праведник" лидировал в кинопрокате РФ и СНГ на выходных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета — история офицера Красной армии Николая Киселева, который выводит из оккупированного фашистской армией белорусского села Долгиново за линию фронта свыше 200 человек. В ролях: Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и другие.

На втором месте расположилась семейная комедия «Чебурашка», собравшая 96,5 млн руб. за выходные. На третьем — российская мелодрама «Непослушная», заработавшая за уик-энд 78,2 млн руб.

Ранее стало известно, что 25-летняя внучка актера Валерия Золотухина Мария Золотухина дебютировала на большом экране в военно-историческом фильма «Праведник».

Фильмы,Чебурашка,Праведник,Николай Киселев,Чулпан Хаматова,Сергей Урсуляк,Валерий Золотухин,Александр Яценко,Константин Хабенский,
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