Якутский режиссер рассказала о съемках "Не хороните меня без Ивана"

Фильм Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана"(якутское название "Увидевший красоту") - волшебная история, которая кажется сказкой, однако вымысла в ней фактически нет. Дружба этнографа, художника, краеведа Ивана Попова и простого якута Степана Бересекова, подверженного сонной болезни - исторический факт. Зато на съемках чудес оказалось так много, будто сами небеса также рьяно вовлеклись в творческий процесс. Якутский режиссер и сценарист Любовь Борисова рассказала о многих неслучайных случайностях во время работы над лентой.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Любовь, как было сказано в "фильме о фильме", третьим действующим лицом в вашей картине стала повозка. А вы знакомы с нашим якутским бездорожьем?

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Любовь Борисова: Моя мама работала режиссером Верхневилюйского народного театра, и я часто ездила с ней на гастроли, исполняла небольшие роли детей в массовке, играла волшебную птичку из Олонхо. Мы загружались в пазик и путешествовали труппой по республике, давая спектакли и концерты в разных селах. Поэтому дорога, новые встречи мне также близки, как и героям фильма, отправившимся в научную экспедицию по просторам Якутии.

А после закулисного детства вам не хотелось стать актрисой?

Любовь Борисова: Нет. Родители были категорически против любой творческой профессии, потому что работникам культуры очень мало платили. Когда я оканчивала школу, в приоритете были другие профессии: юрист, экономист. Мне повезло, у меня была очень сильная школа, хотя и сельская. Наш "Первый экспериментальный саха-английский класс" занимался по авторской методике Шамаевой Марии Ивановны. У нас было углубленное изучение английского языка, не забывая при этом русский и якутский. Математика тоже являлась моей сильной стороной. Поэтому мне посоветовали поступать в финансово-экономический институт на отделение мировой экономики, где готовили экономистов со знанием английского. Когда мы зубрили наизусть контракты на инглише, я и подумать не могла, что позже мне это пригодится, когда буду работать в кино с иностранцами.

Бюджет фильма "Не хороните меня без Ивана" почти 30 миллионов рублей. Для якутского кино - роскошь. Но, к примеру, ваша другая известная лента "Надо мною солнце не садится" вы снимали совсем без денег…

Любовь Борисова: Для "Ивана" мы выиграли конкурс Министерства культуры РФ и получили 20 миллионов, еще девять дала Республика Саха (Якутия). Это позволило собрать большую команду, привлечь иностранного актера, построить множество декораций, сшить огромное количество костюмов, расширить географию локаций… Работать с финансированием гораздо лучше. Эти фильмы невозможно сравнивать. Исторические картины всегда подразумевают большие расходы.

Якутяне от "Не хороните меня без Ивана" в восторге, а как встречали фильм за пределами республики?

Любовь Борисова: Плохих отзывов я не видела. Люди понимают главную идею: умение видеть красоту - это великая ценность. Больше всего мне нравится, как зрители пишут, что фильм дал им глоток свежего воздуха, расслабил, умиротворил в наше беспокойное время. Это важно. Все шлют теплые слова благодарности, и съемочная группа от души им радуется. Значит мы все эти три года трудились не зря.

Любовь Борисова: Зрители пишут, что фильм дал им глоток свежего воздуха. Фото: из архива Любови Борисовой

Как вы нашли эту удивительную историю о дружбе интеллигента-исследователя и простого крестьянина? Ведь жили они в начале прошлого века, когда ни интернета, ни социальных сетей не было.

Любовь Борисова: Благодаря интернету. Лет восемь назад я прочитала в "Дневниках" пост историка Александра Дьяконова. Он выложил фотографии Ивана Васильевича со Степаном, изложил историю простого якута, периодически впадавшего в летаргический сон. Этот человек дружил с художником и часто ему позировал. История меня зацепила и осталась в памяти.

Кстати, обратите внимание на фотоработы Ивана Васильевича. Фотографии якутского быта тех лет есть у многих исследователей, но на его снимках люди не так зажаты, они не боятся фотокамеры, некоторые даже улыбаются. Попов вырос в якутском селе Ытык-Кюель и с детства хорошо говорил по-якутски, знал обычаи и уклад, поэтому его воспринимали как своего и не боялись.

Когда же вы поняли, что пора снимать фильм?

Любовь Борисова: Когда получила знак. (Улыбается) Мы поехали с фильмом "Надо мною солнце не садится" в село Ой Хангаласского района. После показа в клубе фотографировались с местными жителями, и последним к нам подошел… Бересеков! Школьный учитель труда Александр Чичахов - будто ожившая фотография Степана Бересекова. Увидев его лицо, я тут же поняла, что эту историю пора снимать. На обратном пути в город я уже "увидела" будущий фильм, особенно ярко - первую сцену, как Степан восстает из гроба, когда его отпевает молодой дьякон. Я зашла к тогдашнему директору "Сахафильма" Дмитрию Шадрину, рассказала свою идею, и он благословил: "Пиши сценарий".

Сценарий изначально был таким?

Любовь Борисова: Нет, над ним пришлось изрядно потрудиться. Сперва я, под давлением исторических фактов, скатилась в тяжелую драму, трагедию. Жизнь у Ивана Попова была полна драматических событий. Я отправила сценарий для вердикта Шадрину, а он, как оказалось, сразу переслал его московскому продюсеру Ивану Болотникову. Тому, в свою очередь, больше всего понравилось название "Не хороните меня без Ивана" и основная идея притчи о человеке, умирающем от красоты.

Иван предложил мне доработать сценарий вместе с профессиональным сценаристом Юлией Клименко. Мы быстро поладили и стали вместе редактировать сцены. Я решила избавиться от тяжеловесного исторического экскурса и оставить только начало, которое меня и вдохновляло изначально.

Как вы нашли исполнителя роли Ивана Попова?

Любовь Борисова: Я просто решила найти информацию о нашем московском продюсере в интернете. Наткнулась в фильмографии на ленту "Хармс", зашла посмотреть и с первых кадров увидела… Ивана Попова! Дариус Гумаускас оказался другом Ивана и с удовольствием согласился исполнить эту роль. Получается мы даже кастинг не проводили для главных героев. А остальные тоже подбирались по мере сходства и в фильме отметились многие любимые народом актеры.

Выходит снова чудесный случай. Такое ощущение, что вам помогали неземные силы…

Любовь Борисова: Когда ты горишь идеей, тебе помогает абсолютно все. Даже природа. Когда мы приступили к съемкам, в Якутии полыхали пожары и стоял такой густой дым, что невозможно было ходить без масок. Дорог был каждый съемочный день. Покормили по обычаю духов земли, попросили их и… пришел проливной дождь, после которого дым исчез! Над нами словно образовался купол из ясного неба, а вокруг, в нескольких километрах, по-прежнему бушевало пламя. По ходу съемок, этот купол каким-то чудом сохранялся и перемещался вместе с нами, а там, откуда мы уходили, пожары подступали снова.

Какие еще "чудеса" происходили во время работы над фильмом?

Любовь Борисова: Встреча с автором поста, историком Александром Дьяконовым, который стал очень ценным консультантом фильма и познакомил с потомками Ивана Попова. Они здорово помогли нам на съемках. А случилось это так. Приехала Юля Клименко, и я повела ее осматривать Старый город в Якутске. Проходим мимо деревянного острога и видим мужчину, который отпирает дверь исторического объекта своим ключом. Мы как раз поравнялись с ним, и он махнул рукой, приглашая нас посмотреть острог. Это и оказался Александр! Пройди мы минутой раньше, этой встречи бы не было.

Удивительно! Не могу не спросить - настоящие ли серебряные украшения в фильме?

Любовь Борисова: Тут тоже не обошлось без помощи сверху. Изучала биографию Попова и наткнулась на факт, что он отправил множество экспонатов в разные музеи, в том числе и германские. Я начала искать его следы в каталоге "Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира. Том 2, Германия". На нескольких его фотоработах было одно и то же женское убранство, и я увидела его в каталоге. Я была убеждена, что его отправил именно Иван Васильевич, что позже и подтвердилось. По фотографиям из каталога команда ювелиров Якутского художественного училища создала реконструкцию этого массивного ювелирного изделия из традиционного якутского сплава серебра и меди. Профинансировал проект Театр Олонхо, а этнографы из Института гуманитарных исследований следили за научной достоверностью реконструкции. Вот такой целый научный проект получился!

Удивили и платья-халадаи сочных оттенков. Некоторые женщины считают, что в старину таких тканей не было.

Любовь Борисова: Пусть посмотрят каталоги музейных экспонатов конца XIX - начала XX века. Там такие яркие краски, такие изысканные ткани! Якутская городская интеллигенция в то время заказывала себе платья и шляпки из модных журналов напрямую из Парижа, правда с отставанием в три года из-за больших расстояний.

Фильм сняли всего за один месяц. Фото: из архива Любови Борисовой

В фильме можно узнать многие музейные достопримечательности Якутии, уникальные строения. Настоящую юрту-урасу из бересты, где камлала шаманка. Почему она без шаманского наряда и бубна?

Любовь Борисова: Это сцена полностью взята из книги "Таттинские травники", где описывается камлание удаганки Дыгыйык. Там было описание ее внешнего вида - она была очень красивой, пела нежным голосом, камлала в белом платье и била в ладоши, а не в бубен. Также там была эта история с четырьмя "нигилистами", а также эпизод, где Дыгыйык пыталась выгнать единственного русского, но это оказался художник Иван Попов, и он на чистейшем якутском языке попросил разрешения остаться и посмотреть камлание. Она, конечно же, согласилась.

Как долго велись съемки?

Любовь Борисова: Мы уложились в месяц. Год писался сценарий, полгода мы готовились к съемкам. Оставшееся время ушло на постпродакшн.

Но еще не кончились фестивали. Где удалось взять призы, кроме Гран-при на "Зимнем"?

Любовь Борисова: Наш фильм получил Специальный приз жюри на Кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества в Индии. Также мы получали дипломы на Международных кинофестивалях "Евразия" (Казахстан) и "Золотой ворон" (Россия). Скоро я лечу на Камчатку.

Надеемся, что это не последняя победа "Ивана" и ждем от вас новых добрых и красивых картин. Над чем планируете работать дальше?