Легендарные женщины на экране: 6 фильмов, которые вдохновляют

Сериал «Раневская» — прекрасный пример байопика о великой женщине. Актрисы, адвокатессы, политические деятельницы и представительницы многих других профессий часто становятся героинями вдохновляющего кино. Так почему бы не составить подборку таких фильмов и сериалов? К вашим услугам шесть кинопроизведений о женщинах, добившихся успехов, несмотря на общественные стереотипы, тяжелые жизненные обстоятельства и суровые испытания.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Раневская

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Начать стоить с громкой премьеры. Биографический сериал о великой актрисе, оказавшей влияние не только на своих современников и современниц, но и на будущие поколения кинематографистов, театральных деятелей и даже людей, довольно далеких от искусства.

Фаина Георгиевна вошла в историю как забавная и ироничная дамочка с крутым нравом, но какой была эта женщина на самом деле? Восьмисерийный фильм с предельным уважением к личности актрисы и впечатляющим вниманием к деталям расскажет, с какими невзгодами сталкивалась, в каких условиях развивала свой талант и кем окружала себя непревзойденная Фаина Раневская.

Джулия

Когда-то эта женщина работала в американской разведке, но вошла в историю не как шпионка, а как звезда кулинарных шоу. Именно Джулия Чайлд произвела на телевидении настоящую революцию, адаптировав блюда высокой французской кухни для простых американских домохозяек и выйдя со своими находками в эфир.

Для многих ее шоу стали настоящим спасением, ведь Чайлд значительно облегчила домашнюю рутину и превратила приготовление ужина в увлекательное гастрономическое приключение. Эта женщина, по-настоящему влюбленная в готовку, смогла передать свою любовь окружающим и доказать, что лучшие повара — далеко не всегда мужчины.

Маргарита — королева Севера

Действие этой костюмной драмы происходит в 1402 году и основывается на исторических событиях, в которых принимала непосредственное участие королева Дании, Швеции и Норвегии по имени Маргрете I. Решительной и смелой женщине, значительно опередившей свое время, приходится править многими землями через своего приемного сына Эрика, ведь ее родной сын давно погиб. И, хотя ее положение обеспечивает немало привилегий, оно также способствует возникновению многих проблем.

Мрачные слухи, интриги придворных, огромная ответственность — это лишь малая часть сложностей. Настоящая беда в том, что Маргарита оказывается в эпицентре коварного и опасного заговора, подталкивающего ее к сложнейшей дилемме. Теперь женщине предстоит выбрать, кто она в первую очередь — заботливая мать или мудрая правительница.

Женщины движения

Этот проект — своеобразная антология о борьбе за гражданские права, и первый сезон посвящен Мами Тилл. Темнокожая женщина, столкнувшаяся с огромной несправедливостью и пережившая гибель собственного 14-летнего сына, бросает все силы на то, чтобы изменить американское общество и предотвратить возникновение подобных смертей в будущем.

Это вдохновляющее и проникновенное многосерийное кино о расовой сегрегации и ее трагических последствиях, а также о бесстрашной матери, готовой на все ради восстановления справедливости.

Изабелла

Пятнадцатый век, Испания — не единое государство, а несколько королевств, с горем пополам сосуществующих рядом друг с другом. Править ими предстоит Изабелле — юной девушке, взошедшей на престол, несмотря на наличие двух братьев. Ее брак с Фердинандом Арагонским понемногу объединяет разрозненные земли, но процесс этот проходит тяжело.

Интриги, предательства, войны за трон и личные утраты — Изабелле предстоит пережить много горя, но она выстоит и войдет в историю как умная и упорная правительница с непреклонным характером.

По половому признаку

Без преувеличения, героиня этого фильма навсегда изменила судебную систему США. Рут Бейдер Гинзбург было 60 лет, когда она заняла пост судьи в Верховном суде, но этому назначению предшествовали долгие годы упорной работы и борьбы за равные права женщин и мужчин. «По половому признаку» рассказывает о том, как начинался ее тернистый путь к успеху.