«Все везде и сразу» удостоена главного приза Американской гильдии режиссеров

Стало известно, что фантастическая экшн-комедия «Всё везде и сразу» (18+) удостоена главного приза Американской гильдии режиссёров. Авторы кинокартины Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили награду за лучшую режиссуру полнометражного художественного фильма. Церемония вручения награды, которую называют «барометром «Оскара», состоялась в прошедшую субботу, 18 февраля.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Проект «Всё везде и сразу» номинирован на «Оскар» в 11 категориях, в том числе за «Лучший фильм». Результаты станут известны 12 марта 2023 года.

Картину отметили и на премии BAFTA за «Лучший монтаж». Церемония награждения прошла 19 февраля. Фильм получил и другие престижные награды.

По сюжету фильма, главная героиня Эвелин, роль которой исполнила Мишель Йео, убеждается в существовании альтернативного варианта нашей реальности. Она получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя и может прожить тысячи жизней, а также быть кем угодно. Но всем мультивселенным угрожает неизвестная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться.