Искать нового Джеймса Бонда до сих пор не начали

И когда мы подбираем Бонда, это обязывает актёра играть его в течение 10–12 лет. Так что многие, вероятно, думают: «Действительно ли мне это нужно?» Не все хотят этим заниматься. Речь идёт не только о подборе актёра для фильма. Речь идёт о переосмыслении самого Джеймса Бонда.