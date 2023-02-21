Съемки четвертой части «Плохих парней» стартуют в апреле

К исполнению главных ролей вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

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Режиссёры Билал Фалла и Адиль Эль Арби приступят к производству следующей части комедийной франшизы «Плохие парни» 3-го апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта productionlist.com.

Сценарий к четвёртому фильму написал Крис Бремнер, который создавал литературную основу и для предыдущей картины «Плохие парни навсегда» (2020).

К ролям двух не всегда удачливых лос-анджелесских полицейских вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс.