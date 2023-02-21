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1 час назад

Новая экранизация «Хэллбоя» будет хоррором со «взрослым» рейтингом

Игромания.ру

Постановщик нового перезапуска «Хэллбоя» Брайан Тейлор («Адреналин», «Призрачный гонщик 2») рассказал, что его лента будет «фолк-хоррором» с рейтингом R (от 17 лет).

Новая экранизация «Хэллбоя» получит «взрослый» рейтинг
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Съёмки фильма должны стартовать уже в апреле, за сценарий отвечает создатель оригинальных комиксов Майк Миньола и автор Кристофер Голден.

В основу сюжета ляжет зарисовка из первоисточника про Скрюченного человека (The Crooked Man).

Действие этой истории разворачивалось в 1950-х годах, когда Хэллбой оказывался в небольшом поселении в горах. Он встречал там человека Тома Феррела, который в прошлом заключил сделку с опасным демоном. И вместе с местной ведьмой Корой героям предстоит спасти Тома от лап этого существа.

Тейлор добавил, что необходимость высокого рейтинга появилась из-за самого оригинального материала, который был довольно мрачным и порядочно отличался от духа экранизаций Гильермо дель Торо. Кто при этом сыграет Хэллбоя в этот раз — пока неизвестно.

Точной даты премьеры у ленты тоже пока что нет.

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