Озвучен хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны"

Хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе составил 3 часа 20 минут. Это второй по продолжительности фильм режиссера - "Ирландец" длился 3 часа 29 минут.
Как сообщает портал Showbiz411.com, фильм рискует оказаться слишком длинным для программы Каннского кинофестиваля и может быть решено ограничиться только представлением актеров и режиссера на красной дорожке. Напомним, у картины звездный каст: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс ("Любовь и смерть").
В основу сюжета легла книга Дэвида Гранна. По сюжету агентам ФБР предстоит расследовать убийства в индейском поселении. Они начались после того, как на землях коренных американцев обнаружились залежи нефти.