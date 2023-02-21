Озвучен хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны"

Хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе составил 3 часа 20 минут. Это второй по продолжительности фильм режиссера - "Ирландец" длился 3 часа 29 минут.

В основу сюжета легла книга Дэвида Гранна. По сюжету агентам ФБР предстоит расследовать убийства в индейском поселении. Они начались после того, как на землях коренных американцев обнаружились залежи нефти.