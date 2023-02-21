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1 час назад

Озвучен хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны"

Российская Газета

Хронометраж фильма "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе составил 3 часа 20 минут. Это второй по продолжительности фильм режиссера - "Ирландец" длился 3 часа 29 минут.

Как сообщает портал Showbiz411.com, фильм рискует оказаться слишком длинным для программы Каннского кинофестиваля и может быть решено ограничиться только представлением актеров и режиссера на красной дорожке. Напомним, у картины звездный каст: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс ("Любовь и смерть").

В основу сюжета легла книга Дэвида Гранна. По сюжету агентам ФБР предстоит расследовать убийства в индейском поселении. Они начались после того, как на землях коренных американцев обнаружились залежи нефти.

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