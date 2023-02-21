Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал кассовым хитом

15 февраля состоялась мировая премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» от британского постановщика Риса Фрейк-Уотерфилда. За первый уикенд хоррор про знаменитого медвежонка собрал почти $ 2,5 млн — это невероятный результат для нишевой ленты, учитывая бюджет в $ 100 тыс. и прохладные отзывы критиков.

Режиссёр тем временем очень удивлён такой популярности фильма и уже готовит продолжение с куда большим бюджетом. Точные цифры неизвестны, однако он наверняка будет близок к $ 1 млн, так что события сиквела наверняка окажутся куда масштабнее оригинала.