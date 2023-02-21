"Мосфильм" закроет лабораторию по проявке кинопленки

Студия "Мосфильм" 1 марта закрывает единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что решение связано с санкциями: российскую пленку не производят, и в России проявляли американский Kodak, а сейчас возить его, как и реактивы из Европы, стало дорого.