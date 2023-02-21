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16 минут назад

"Мосфильм" закроет единственную в России лабораторию по проявке кинопленки

Газета.Ruиещё 1

Студия "Мосфильм" 1 марта закрывает единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Мосфильм" закроет лабораторию по проявке кинопленки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что решение связано с санкциями: российскую пленку не производят, и в России проявляли американский Kodak, а сейчас возить его, как и реактивы из Европы, стало дорого.

Среди последних "пленочных" работ лаборатории — военная Павла Лунгина "Братство", экранизация романа "Ненастье" Алексея Иванова и съемка Парада Победы по заказу Оливера Стоуна.

Известно, что на пленку снимают фильмы Кристофер Нолан, Квентин Тарантино, Джей Джей Абрамс, Джадд Апатоу.

Фильмы,Братство,Джадд Апатоу,Джей Абрамс,Павел Лунгин,Алексей Иванов,Оливер Стоун,Кристофер Нолан,Квентин Тарантино,Kodak,
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