"Мосфильм" закроет лабораторию по проявке кинопленки

Студия "Мосфильм" 1 марта закрывает единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что решение связано с санкциями: российскую пленку не производят, и в России проявляли американский Kodak, а сейчас возить его, как и реактивы из Европы, стало дорого.
Среди последних "пленочных" работ лаборатории — военная Павла Лунгина "Братство", экранизация романа "Ненастье" Алексея Иванова и съемка Парада Победы по заказу Оливера Стоуна.
Известно, что на пленку снимают фильмы Кристофер Нолан, Квентин Тарантино, Джей Джей Абрамс, Джадд Апатоу.