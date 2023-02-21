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1 час назад

Съемки «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом стартуют в апреле

Чемпионат.com

На сайте Production List стала известна дата начала съёмок «Плохих парней 4». Новый фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом начнут снимать уже 3 апреля в Атланте, США. Сколько именно продлятся съёмки и когда состоится премьера ленты, неизвестно.

Съемки «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом стартуют в апреле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёрами будущей картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.

Фильмы,Плохие парни,Мартин Лоуренс,Уилл Смит,
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