Съемки «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом стартуют в апреле

На сайте Production List стала известна дата начала съёмок «Плохих парней 4». Новый фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом начнут снимать уже 3 апреля в Атланте, США. Сколько именно продлятся съёмки и когда состоится премьера ленты, неизвестно.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Режиссёрами будущей картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.