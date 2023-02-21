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52 минуты назад

Топ-5 фильмов, которые мы ждем с Берлинале

Popcake.tv

Берлинале — это ежегодный международный кинофестиваль, который проходит в Берлине, Германия, и привлекает внимание кинематографистов со всего мира. Несмотря на отсутствие относительно громких имен, программа этого года разнообразная и интересная. Специально для POPCAKE Тимур Цыренов, популярный блогер из Бурятии, составил список киноновинок с фестиваля, которые с нетерпением хочется увидеть своими глазами.

Топ-5 фильмов, которые мы ждем с Берлинале
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Один из факторов, который может объединять топ-5 фильмов на Берлинале, это высокое качество кинематографии, которое определяется мастерством режиссеров, актеров, операторов, композиторов и других профессионалов киноиндустрии.

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Также, топ-5 фильмов на Берлинале могут иметь общую тематику, которая отражает социальные, политические или культурные вопросы, затрагивающие широкий круг зрителей. Иногда на фестивале может быть больше фильмов с актуальной социальной тематикой, а иногда они могут быть экспериментальными и визуально удивительными.

Наконец, топ-5 фильмов на Берлинале могут объединяться тем, что они являются наиболее привлекательными и интересными для зрителей, критиков и жюри. Это драмы, комедии, триллеры, мелодрамы и другие жанры, вызывающие сильные эмоции и оставляющие яркое впечатление у зрителей.

«В воде»

Encounters — это программа фестиваля, где представляют экспериментальные киноленты. Одна из них — «В воде», снятая корейским режиссером Хон Сан Су, у которого уже есть три берлинских приза. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого актера, который решает попробовать свои силы в режиссуре, приезжает на остров снимать величественные скалы, а в итоге создает фильм про женщину, которая собирает мусор на пляже. Судя по кадрам из фильма, он действительно необычный!

«Клетка ищет птицу»

Дебютный фильм выпускницы мастерской Александра СокуроваМалики Мусаевой. Действие фильма происходит в чеченской деревне и рассказывает о семье с двумя дочерьми — одна, 17-летняя Мадина, ждет не дождется, когда выйдет замуж, а старшая Якха, наоборот, собирается разводиться и одобрения в глазах родственников не встречает. Кстати, в фильме снимались непрофессиональные актеры, а за этим всегда особенно интересно наблюдать!

«BlackBerry»

Двое горе-предпринимателей, Майк Лазаридис и Джим Балсилли, основали компанию Research In Motion в середине 1980-х. Их первое устройство в линейке BlackBerry — пейджер с большим экраном, а затем успешно выпущенный первый смартфон. Однако в 2010-х Research In Motion вышла из войны за рынок, не выдержав конкуренции. Для Мэтта Джонсона, режиссера картины, это история не про стремительный взлет и такое же отчаянное падение, а скорее о двух неудачниках, которые смогли создать нечто, изменившее мир.

«Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»

История, основанная на реальных событиях. Главная героиня — австрийская писательница Ингеборг Бахман, участница великой «Группы 47», которая объединила авторов, писавших о мире после Второй мировой. Фильм рассказывает о жизни женщины, ее отношениях с Максом Фришем, швейцарским писателем, и об их совместном путешествии в Египет.

«Прошлые жизни»

Фильм рассказывает историю Норы и Хэ Суна, двух школьных друзей, которых разлучили, когда семья девушки вынужденно переехала. Они случайно находят друг друга в соцсетях через 12 лет, но вновь что-то идет не так. Зато через еще 12 лет они встречаются лично, когда Хэ Сун приезжает в Нью-Йорк в гости к Норе и ее мужу-американцу. «Прошлые жизни» — это кино об отношениях, упущенных возможностях и досадных жертвах. Думаю, он получился довольно трогательным и оставит пищу для размышлений после просмотра!

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