Топ-5 фильмов, которые мы ждем с Берлинале

Берлинале — это ежегодный международный кинофестиваль, который проходит в Берлине, Германия, и привлекает внимание кинематографистов со всего мира. Несмотря на отсутствие относительно громких имен, программа этого года разнообразная и интересная. Специально для POPCAKE Тимур Цыренов, популярный блогер из Бурятии, составил список киноновинок с фестиваля, которые с нетерпением хочется увидеть своими глазами.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Один из факторов, который может объединять топ-5 фильмов на Берлинале, это высокое качество кинематографии, которое определяется мастерством режиссеров, актеров, операторов, композиторов и других профессионалов киноиндустрии.

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Также, топ-5 фильмов на Берлинале могут иметь общую тематику, которая отражает социальные, политические или культурные вопросы, затрагивающие широкий круг зрителей. Иногда на фестивале может быть больше фильмов с актуальной социальной тематикой, а иногда они могут быть экспериментальными и визуально удивительными.

Наконец, топ-5 фильмов на Берлинале могут объединяться тем, что они являются наиболее привлекательными и интересными для зрителей, критиков и жюри. Это драмы, комедии, триллеры, мелодрамы и другие жанры, вызывающие сильные эмоции и оставляющие яркое впечатление у зрителей.

«В воде»

Encounters — это программа фестиваля, где представляют экспериментальные киноленты. Одна из них — «В воде», снятая корейским режиссером Хон Сан Су, у которого уже есть три берлинских приза. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого актера, который решает попробовать свои силы в режиссуре, приезжает на остров снимать величественные скалы, а в итоге создает фильм про женщину, которая собирает мусор на пляже. Судя по кадрам из фильма, он действительно необычный!

«Клетка ищет птицу»

Дебютный фильм выпускницы мастерской Александра Сокурова — Малики Мусаевой. Действие фильма происходит в чеченской деревне и рассказывает о семье с двумя дочерьми — одна, 17-летняя Мадина, ждет не дождется, когда выйдет замуж, а старшая Якха, наоборот, собирается разводиться и одобрения в глазах родственников не встречает. Кстати, в фильме снимались непрофессиональные актеры, а за этим всегда особенно интересно наблюдать!

«BlackBerry»

Двое горе-предпринимателей, Майк Лазаридис и Джим Балсилли, основали компанию Research In Motion в середине 1980-х. Их первое устройство в линейке BlackBerry — пейджер с большим экраном, а затем успешно выпущенный первый смартфон. Однако в 2010-х Research In Motion вышла из войны за рынок, не выдержав конкуренции. Для Мэтта Джонсона, режиссера картины, это история не про стремительный взлет и такое же отчаянное падение, а скорее о двух неудачниках, которые смогли создать нечто, изменившее мир.

«Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»

История, основанная на реальных событиях. Главная героиня — австрийская писательница Ингеборг Бахман, участница великой «Группы 47», которая объединила авторов, писавших о мире после Второй мировой. Фильм рассказывает о жизни женщины, ее отношениях с Максом Фришем, швейцарским писателем, и об их совместном путешествии в Египет.

«Прошлые жизни»